Hooligans Gegen Satzbau veröffentlichen Benefiz-Song „Keine Angst“ / Und alle singen mit

Am Freitag, den 11.12.2020, erscheint der Erste (und vermutliche einzige) Song „Keine Angst“ des satirschen Berliner Aktivist:innen-trios.

Anlässlich eines vollkommen irren Jahres 2020, das so ziemlich jede:n bereits bis an den Rand der Verzweiflung und Angst gebracht hat, möchten die „Hools“ den Menschen wieder etwas Mut zusprechen. Dazu haben sie sich bemerkenswerte Unterstützung geholt.

In dem von Olli Bockmist (Band ohne Anspruch) produzierten Power-Pop-Rock-Song der Hools, geben sich so einige gute Bekannte die musikalische Klinke in die Hand. Mit dabei sind: Jan Plewka (Selig), Vito C. (J.B.O.), Tiger Lilly Marleen (Bonsai Kitten), Max Buskohl, Band ohne Anspruch, Julia Gámez Martín (Suchtpotenzial), Eugen Balanskat (Die Skeptiker), Kai Lüftner, Bluthund, Banda Internationale und die älteste Newcomerband Deutschlands – Elfmorgen.

Zusätzlichen Support erhält der Gute-Laune-Mutmacher im dazugehörigem Musik-Video u.a. durch über 120 Fans der „Hools“, Farin Urlaub und Bela B. von Die Ärzte, Klaas Heufer-Umlauf, Ole Plogstedt, Radikale Töchter, Uli Sailor (Tusq, Terrorgruppe), Stephan Anpalagan, Tom Laschyk (Volksverpetzer), Giulia Silberberger (Goldener Aluhut), Ali Can, u.v.a .

„Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass wir so viele tolle Leute, prominent oder unbekannt, für unsere Idee begeistern konnten, die uns dabei helfen, zu kaschieren, dass wir selbst gar nicht singen können“, feixen sich die „Hools“ ins Fäustchen. Am Ende geht es nämlich um eine wirklich gute Sache: Der komplette Gewinn des Songs kommt Exit-Deutschland, dem Aussteigerprogramm für Neonazis, zugute.

Veröffentlicht wird der Song über das Independent-Label Bockmist Räcordz und ist ab dem 11.12.20 digital auf allen gängigen Musikportalen oder als Maxi-CD und 7Inch Vinyl exklusiv über die Internetshops der HoGeSatzbau und dem Labelshop – Merchmaus.de zu beziehen.

Pressekontakt:

Bockmist Räcordz

Sabrina Trox

mailto:info@bockmist.rocks

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151187/4785862

OTS: Bockmist Räcordz – Sabrina Trox

Original-Content von: Bockmist Räcordz – Sabrina Trox, übermittelt durch news aktuell