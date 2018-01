Hotel Zumnorde übergibt zum 3. Mal Badezimmeraccessoires an den Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen e.V.

Erfurt – 9. Januar 2018 – Bereits zum dritten Mal spendete das Hotel Zumnorde die bisherigen Badezimmerartikel an das Kinderhospiz Mitteldeutschland im Rahmen einer großangelegten Modernisierung. Zu Beginn des letzten Jahres eröffnete das familiengeführte Hotel Zumnorde einen ersten Bauabschnitt – auch in der aktuellen, dritten Bauphase wurden Badezimmerartikel verfügbar, die in einem guten Zustand sind und somit weiterverwendet werden können. Ein Vertreter des Kinderhospizes nahm die Sachspende auch diesmal dankend an.

Heute gegen 11:30 Uhr kam wieder der Kleintransporter des Kinderhospiz Mitteldeutschland vor die Türen des Hotels gefahren. Dennis Rittermann nahm alte, aber sehr gut erhaltene Badezimmeraccessoires entgegen und lud den Transporter auch diesmal voll. So freute sich der Mitarbeiter des Kinderhospizes über Gegenstände wie Fön, Kosmetikspiegel oder Handtuchhalterungen. Daniel König, Technischer Leiter des Hotels, war vor Ort und übergab die Spende. Alle Artikel der 12 zu renovierenden Badezimmer in diesem dritten Bauabschnitt wurden dankend angenommen und finden ihren neuen Platz in der Einrichtung in Tambach-Dietharz.

Zwei von vier Bauabschnitten wurden bereits Mitte und Ende 2017 durch Thüringer Unternehmen realisiert. Die aktuelle dritte Phase soll im Mai 2018 beendet werden. Der letzte Part der Verjüngung findet Anfang des nächsten Jahres statt. Die Einteilung in vier Bauabschnitte gewährleistet einen geregelten Tagesbetrieb im Hotel und führt so nicht zu möglichen Engpässen bei der Zimmerbelegung.

Ehrlich und fair: Seit September 2017 ist das Hotel offizielles und erstes Thüringer Mitglied bei Fair Job Hotels e.V. Potenzielle Arbeitgeber können bei jedem beteiligten Hotel auf faire Arbeitsbedingungen vertrauen. Der Verein setzt sich für die Aufbesserung des Branchenimages und die Attraktivität der anhängigen Berufsfelder ein.

Zukunftsorientierte und umweltfreundliche Lösung: Das Hotel Zumnorde besitzt seit Anfang 2017 eine hoteleigene E-Ladestation für Gäste in der Tiefgarage.