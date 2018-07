Hunderte Senioren im Saarland finden keinen Pflegedienst / Repräsentative Umfrage des bpa zeigt massive Versorgungslücken in der ambulanten Pflege

Hunderte Pflegebedürftige im Saarland können

aufgrund des Fachkräftemangels derzeit nicht durch professionelle

Dienste versorgt werden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der

saarländischen Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter

sozialer Dienste e.V. (bpa), an der sich knapp 60 Prozent der im

Verband organisierten Pflegedienste beteiligt haben.

„Die Mitglieder haben innerhalb zweier Monate von fast 500

Anfragen berichtet, die sie ablehnen mussten, weil die benötigten

Fachkräfte fehlen. Hochgerechnet auf alle Pflegedienste im Land,

dürften rund 2.000 Pflegebedürftigen und deren Familien nicht ohne

Weiteres einen Pflegedienst finden“, rechnet der saarländische

bpa-Landesvorsitzende Helmut Mersdorf vor.

Schon vor Monaten hatte der bpa in einer Landtagsanhörung davor

gewarnt, dass der Mangel an Fachkräften die Versorgung von Patienten

und Pflegebedürftigen gefährde. „Pflegebedürftige und ihre Familien

haben inzwischen keinerlei Wahlfreiheit mehr und müssen froh sein,

wenn sie überhaupt professionelle Unterstützung bekommen“, so

Mersdorf. Zwar steige die Zahl der Pflegenden und auch der

Auszubildenden deutlich an, dies löse die heutigen Probleme aber

nicht.

Der bpa-Landesvorsitzende fordert die Politik deshalb auf, die

Verteilung der Aufgaben in der ambulanten Pflege neu zu regeln, damit

sich Pflegefachkräfte und Pflegekräfte die Versorgung von

Pflegebedürftigen flexibler aufteilen können. „Angesichts

alarmierender Zahlen abgelehnter Pflegeanfragen müssen wir alles

daran setzen, Pflegebedürftigen und ihren Familien wieder sicher und

flächendeckend Unterstützung und Entlastung anbieten zu können.“

Dazu müsse die Politik aber auch bereit sein, neue Wege zu

beschreiten: „Nicht für jede Tätigkeit sind examinierte

Pflegefachkräfte erforderlich“, so Mersdorf.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast

150 im Saarland) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Angela Eicher, bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0681/948

88 40, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell