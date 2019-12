IMK: Bundesweiter Abschiebestopp nach Afghanistan istüberfällig / Angst vor Abschiebungen trifft Hunderttausende

Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation

medico international fordert anlässlich der Innenministerkonferenz (IMK) einen

bundesweiten Abschiebestopp nach Afghanistan. Dieser Schritt sei “längst

überfällig”, so Ramona Lenz, Referentin für Flucht und Migration.

“Afghanistan ist nicht sicher. Dass die Innenminister zum Teil immer noch das

Gegenteil behaupten, hat nichts mit der Realität zu tun. Es geht ihnen darum,

die Abschottungs- und Abschiebepolitik aufrechtzuerhalten, ohne Rücksicht auf

Verluste. An der Situation in Afghanistan ändert das aber nichts: Der Global

Peace Index bezeichnete Afghanistan Mitte 2019 noch vor Syrien und Jemen als das

am wenigsten friedliche Land der Welt. Täglich kommt es dort zu Anschlägen.”

Die Situation nach Abschiebungen ist dramatisch. Vergangene Woche hatte medico

international gemeinsam mit der afghanischen Menschenrechtsorganisation AHRDO

ein Gutachten zur Situation von Afghanen vorgestellt, die abgeschoben oder im

Rahmen staatlicher Programme nach Afghanistan zurückgekehrt sind. Von den

befragten Personen hat keine einzige von Integrationsprogrammen profitiert. Nach

der Rückkehr ist ihre Sicherheitslage dramatischer als zuvor, über die Hälfte

der Befragten war nicht in der Lage oder fühlte sich nicht sicher genug, in ihre

Heimatorte zurückzukehren. Über 80% der Befragten gaben an, aufgrund ihrer

Flucht stark verschuldet zu sein, ebenfalls über 80% der Befragten sind

arbeitslos. Die Situation von Abgeschobenen und “freiwilligen” Rückkehrern ist

dabei gleichermaßen desolat.

“Menschen in das instabile Land abzuschieben, ist nicht nur für diese selbst

eine Katastrophe. Der ständige Abschiebe- und Rückkehrdruck erschwert das

Ankommen aller hierzulande lebenden Afghanen erheblich. Unter ihnen geht die

Angst um. Das muss ein Ende haben: Wir fordern die Innenminister auf, einen

langfristigen bundesweiten Abschiebestopp zu beschließen”, so Lenz.

Studie:

https://www.medico.de/afghanistan-studie-17582/

Pressekontakt:

Ramona Lenz, Referentin Flucht und Migration

lenz@medico.de

+49 (0)69-944 38-23

+49 (0)163-25 62 185

Mario Neumann, Pressereferent

neumann@medico.de

+49 (0)69-944 38-58

+49 (0)179-88 78 538

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14079/4457089

OTS: medico international

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell