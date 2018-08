Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft – Einführung in das intellektuelle Vermächtnis eines Philosophen

Immanuel Kant ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Philosophen seiner Zeit und wird bis heute von vielen bewundert. Sein Hauptwerk, um das es in dem vorliegenden Buch geht, gehört nicht nur zu den großen Klassikern philosophischer Literatur, sondern ist ohne Zweifel auch eines der wirkmächtigsten in der Geschichte der Philosophie. Allerdings ist es auch ein Buch, dass man ohne vorherige, fundierte philosophische Kenntnisse kaum verstehen kann. In dem hier vorliegenden Buch wurde daher der Versuch unternommen, die wesentlichen Stränge dieser so fundamentalen Weltdeutung, als einen Grundriss derselben, herauszuarbeiten und auf diese Weise in das intellektuelle Vermächtnis Kants einzuführen.

Die Leser lernen in „Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft“ von Bernd Waß mehr über die Metaphysik, die Epoche der Aufklärung, was hinter der Erkenntnistheorie steckt, was Vernunft aus der Sicht Kant wirklich ist, was Idealismus bedeutet, wie menschliche Logik funktioniert und erhalten Einblicke in die Transzendentalphilosophie und den transzendentalen Idealismus. Das Buch eignet sich sowohl für Einsteiger in die Philosophie als auch diejenigen, die Kant besser verstehen möchten, aber sein Werk ein wenig überwältigend finden.

„Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft“ von Bernd Waß ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-5212-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de