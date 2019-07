Freiheit – Die philosophische Erklärung eines vielschichtigen Begriffes

Freiheit ist laut Montesquieu ein Begriff, der so umstritten ist wie kein anderer. Laut dem klassischen Philosophen gibt es z.B. ohne mäßigende Zivilgesetze keine Freiheit für Menschen. Peter Schlabach nimmt Montesquieus Bemerkungen über das Thema Freiheit ernst und baut darauf auf, um den Lesern ein besseres Verständnis dieses Themas zu ermöglichen. Der Autor stellt dafür zunächst anhand unserer geistigen Evolution die dadurch bedingten, sich im Laufe der Zeit immer wieder wandelnden Begriffsinhalte dar. Er zeigt daraufhin auf umfassende Weise, in welchem Maße der Begriff Freiheit sowie seine Umsetzung in machthierarchisch organisierten Gesellschaften für jeden Menschen verhindert, bekämpft, verraten und missbraucht wurde und wird.

Menschen, die glauben, zu wissen, was es bedeutet, frei zu sein, werden in „Freiheit“ von Peter Schlabach eines Besseren belehrt, denn hinter dem Begriff steckt mehr als die meisten Menschen annehmen. Das intelligente, philosophische Buch erlaubt Einblicke in Themen wie Menschenwürde, Menschenrechte und politische Einflüsse auf die Freiheit von Menschen. Der Autor bringt den Lesern den Begriff Freiheit auf eine verständliche Weise näher. Ein wertvolles Buch für alle, die ein Interesse an philosophischen Diskussionen haben oder sich ganz neu darauf einlassen möchten.

„Freiheit" von Peter Schlabach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-8397-3 zu bestellen.

