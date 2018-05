„Impressioni mediterranee“. Ein Musiker malt. Arbeiten auf Papier von Eckart Haupt“

Eckart Haupt, geboren 1945, ist als Flötenvirtuose einer der führenden Vertreter seines Faches. Seine Diskografie ist umfangreich, die Aufnahmen mit Werken von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach gelten als exemplarisch. 11 Jahre war er Soloflötist der Dresdner Philharmonie und weitere 29 Jahre in gleicher Funktion bei der Staatskapelle Dresden (seit 2012 em.) und seit 1970 Hochschullehrer, 1989 wurde er Professor für Flöte an der Musikhochschule Dresden. 2010 Promotion zum Doktor der Philosophie. Anregungen als Zeichner und Maler erhielt er in seiner Kindheit durch den Oberlausitzer Maler Hans Lillig, durch den Schriftsteller Ludwig Renn und durch das grafische Werk von Johannes Wüsten, später dann durch den Dresdner Maler und Architekten Peter Albert.

25.5. bis 19.9.2018 im Carl-Maria-von-Weber-Museum