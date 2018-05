Grenzunterführung – Erzählungen werfen einen Blick in eine düstere Epoche der Geschichte der Sowjetunion

Kaum jemand kann wirklich tiefgreifende Informationen von sich geben, wenn er oder sie über die Geschichte, die Kultur und die Bewohner de Sowjetunion gefragt wird. Oberflächliches Wissen ist zudem oft mit Vorurteilen gespickt. Die vorliegende Sammlung „Grenzunterführung“ beinhaltet Erzählungen über Menschen und Ereignisse aus einer dunklen Zeit der Geschichte in der Sowjetunion. Es richtet sich sowohl an junge als auch an ältere Menschen, um einerseits zu unterhalten und andererseits zu zeigen, wie das Leben damals wirklich aussah.

Die Geschichten in „Grenzunterführung“ von Alexander Splitter mögen fiktiv sein, aber sie kommen so authentisch wie aus dem wahren Leben gegriffen daher. Leser, die sich für die russland-deutsche Geschichte interessieren und lieber Geschichten als ein Geschichtsbuch lesen, sind hier an der richtigen Lektüreadresse.

„Grenzunterführung" von Alexander Splitter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-3390-0 zu bestellen.

