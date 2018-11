In drei Schritten erfolgreich Feedback geben

Egal wie gut das Betriebsklima ist – Kritik gehört

zum Geschäft. Besonders wenn es darum geht, Arbeit sicher und gesund

zu gestalten. Doch gerade Rückmeldungen zu Dingen, die jemand

übersehen hat, oder kleinen Fehlern, die dem Gegenüber unterlaufen

sind, werden manchmal zur Herausforderung. Damit das Feedback nicht

als persönlicher Angriff, sondern konstruktiv wahrgenommen wird,

sollte die Rückmeldung so konkret wie möglich sein und sich auf

beobachtbares, beschreibbares Verhalten stützen. Eine gute Methode:

die drei W – Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Darauf weisen die

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen im Rahmen ihrer

Präventionskampagne kommmitmensch hin. Denn wertschätzendes Feedback

verstärkt positives Verhalten und zeigt Entwicklungsmöglichkeiten

auf. Wenn Probleme frühzeitig gelöst werden, fördert das zudem die

Sicherheit und Gesundheit im Betrieb.

„Feedback ist sehr wichtig. Es ist nicht nur so, dass ich meinen

Mitarbeitenden dann Rückmeldung über ihre Arbeit geben und ihnen

sagen kann, wo sie im Unternehmen stehen. Feedback hat auch viel mit

den Themen Sicherheit und Gesundheit zu tun“, so Dr. Marlen Cosmar,

Diplom-Psychologin am Institut für Arbeit und Gesundheit der

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG). „Ich kann meinen

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Beispiel sagen, ob sie ihre

Aufgaben richtig erledigen oder was sie anders machen sollten. Das

gibt ihnen Sicherheit. Ständige Unsicherheit bringt Zweifel und kann

psychisch belastend sein. Das wirkt sich negativ auf die Gesundheit,

aber auch auf die Leistung aus.“ Feedbackgespräche könnten zudem die

Motivation steigern. Dadurch, dass Beschäftigte Feedback zu ihrer

Arbeit erhielten, aber gleichzeitig auch ihren Vorgesetzten eine

Rückmeldung geben könnten, wisse der Mitarbeitende, dass seine Arbeit

wertgeschätzt würde. „Gleichzeitig sorgt Feedback für Transparenz.

Und Transparenz schafft ein besseres Unternehmensklima. Es wachsen

Vertrauen und Verständnis untereinander“, so Cosmar. „Wichtig ist

aber auch das Wie. Eine gute Methode Feedback zu geben, sind die drei

W – Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Sie helfen dabei, Dinge auf den

Punkt zu bringen, ohne dabei verletzend zu sein.“

Schritt 1: Die eigene Wahrnehmung schildern

Der erste Schritt besteht darin, die eigene Wahrnehmung

mitzuteilen. Es geht darum, möglichst wertfreie Beschreibungen und

Beobachtungen mitzuteilen: „Herr Müller, ich habe heute Morgen

zufälligerweise gesehen, dass Sie Ihre Schutzausrüstung nicht

getragen haben.“ Es geht also darum, die Situation konkret aus der

eigenen Sicht in Form von Ich-Botschaften zu schildern.

Schritt 2: Wirkung erläutern

Im zweiten Schritt geht es darum zu erläutern, welche Wirkung das

beobachtbare Verhalten auf uns hat: „Ich kann das nicht gut mit

ansehen, wie Sie Ihre Gesundheit gefährden. Ich mache mir dann

Sorgen, dass Sie sich verletzen.“

Schritt 3: Wunsch formulieren

Abschließend geht es darum, konkret zu benennen, welches Verhalten

man sich künftig wünschen würde: „Bitte tragen Sie in Zukunft Ihre

Schutzausrüstung. Ich muss mich darauf verlassen können. Denn ich

möchte, dass wir noch lange gesund zusammenarbeiten können.“ Bei

diesem Schritt geht es darum, eine verbindliche Vereinbarung mit

der/dem Beschäftigten zu treffen.

Mehr Tipps zum Geben und Nehmen von Feedback gibt auch das Magazin

für Sicherheitsbeauftragte arbeit&gesundheit.

Hintergrund „kommmitmensch“

kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von

Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass

die Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehr

deutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne

Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zu

kommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:

kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen

dabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und

Gesundheit Grundlage allen Handelns sind.

