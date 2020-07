In Kurzarbeit durch die Rezession: Die richtige Medizin /( Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Auch in sozialer Hinsicht ist Deutschland bisher besser durch die Pandemie gekommen als viele andere Staaten(…) Dass die Arbeitslosigkeit trotzdem nur moderat stieg, liegt daran, dass sich die in der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt erprobte Kurzarbeit Made in Germany erneut als passende Anti-Krisen-Medizin erweist. (…) In den USA, wo solche Staatshilfen von vielen als störender Eingriff in das Spiel der freien Marktkräfte empfunden werden, verarmen gerade Millionen. Sicher: Kurzarbeit ist teuer. Aber Erwerbslosigkeit zu finanzieren, wäre es auch. Die psychologischen Kosten einer Massenarbeitslosigkeit sind in der Rechnung noch gar nicht enthalten. Die Regierung täte gut daran, im Herbst das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Das Signal wäre wichtig: Im Kampf gegen die Corona-Krise hat Deutschland einen langen Atem. http://www.mehr.bz/khs213p

