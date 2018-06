Indianershow Linstow 2018: „Kleiner Frieden“ im Juli und August

Tagsüber sind Sie Techniker, Restaurantfachkraft oder Rezeptionistin. Einmal in der Woche verwandeln Sie sich auch in diesem Sommer wieder in Cowboys, Indianer oder Westernladys. Im Van der Valk Resort Linstow ist zum zwölften Mal im Juli und August jeweils am Dienstag ab 19:30 Uhr wieder die beliebte Indianer- und Westernshow zu erleben. Die Besucher können sich wieder auf eine unterhaltsame Geschichte voller Spannung, Humor sowie zahlreichen Stunt- und Showeinlagen und vielen pyrotechnischen Effekten freuen. Die Indianershow hat bereits weit über die Grenzen Linstows Kultstatus erreicht, denn es sind die zahlreichen Mitarbeiter des Resorts sowie die kleinen und großen Gastdarsteller aus Krakow am See und Umgebung, die als Laienschauspieler in ganz unterschiedlichen Rollen das Freiluftspektakel wirkungsvoll prägen. Dabei ist vom Drehbuch bis hin zur Choreografie alles hausgemacht. In den Hauptrollen ebenfalls wieder zu erleben sind Alexandra Krüger von der Amazonenshow aus Gnevsdorf und Karina Vandersee von der Comanchenranch aus Neu Poserin.

Das diesjährige Stück “ Kleiner Frieden „: Im Jahre 1893 herrscht endlich Frieden im Wilden Westen Amerikas. Doch gerade mal ein Jahr ist es her, dass die jahrzehntelange Feindschaft zwischen den Indianerstämmen der Häuptlingsfrauen Feuersonne und Mondlicht – noch angeheizt von den boshaften Intrigen der Forrester-Bande – einen langen und erbarmungslosen Krieg herauf zu beschwören drohte. Nur in allerletzter Minute hatte sich doch noch alles zum Guten gewendet. Und noch ein wundervoller wie gleichsam bedeutsamer Bund für einen langen Frieden wurde geschlossen. Ein Bund der Liebe zwischen der Häuptlingstochter Helle Sonne und dem weißen Abenteurer Brian Mc Pommery. Ihr gemeinsamer Sohn gilt daher seit seiner Geburt als Symbol für eine gemeinsame friedliche Zukunft. Bei der feierlichen Taufzeremonie ist das Kind jedoch plötzlich verschwunden?.

Eintritt: ? 8,00 pro Erwachsener / ? 4,00 pro Kind