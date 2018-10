Indonesien: ASB entsendet Nothilfeteam in Katastrophenregion

Nach dem schweren Erbeben und darauffolgenden

Tsunami an der Westküste der indonesischen Insel Sulawesi am

vergangenen Freitag ist heute ein Nothilfeteam des ASB in die

Katastrophenregion aufgebrochen, das am Mittwoch in Dongala/Palu

eintreffen wird.

Die Anreise erfolgt vom ASB-Länderbüro in Yogyakarta aus und führt

von einem der nicht beschädigten Flughäfen auf Sulawesi über die

teilweise schwer beschädigten Straßen weiter zum Zielgebiet. Dort

werden die Nothilfeteams des ASB mit Wasseraufbereitung und

medizinischer Versorgung in der Katastrophenregion helfen.

Der ASB wird sich bei seiner Hilfe insbesondere um Kinder, alte

Menschen und Menschen mit Behinderung kümmern. Erfahrungen des ASB in

Indonesien aus dem Lombok-Erdbeben im August 2018 haben gezeigt, dass

die Betroffenen durch individuelle Unterstützung besser versorgt

werden können.

Die indonesischen Behörden räumen mittlerweile ein, das Ausmaß der

Katastrophe unterschätzt zu haben. Bisher wurden offiziell über 830

Tote bestätigt. Beobachter gehen inzwischen von mehreren Tausend

Todesopfern und tausenden Verletzten aus; mehr als 50.000 Menschen

sind obdachlos geworden. Da der Zugang zu vielen ländlich gelegenen

betroffenen Gemeinden nach wie vor nicht möglich ist, werden diese

Zahlen weiter ansteigen.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch

aktivsten Zone der Erde. Die mehr als 260 Millionen Einwohner sind

hier besonders stark der Bedrohung durch Erdbeben, Tsunamis und

Vulkanausbrüche ausgesetzt.

Der Arbeiter-Samariter-Bund ist bereits seit 2006 im Bereich

Katastrophenschutz in Indonesien vertreten.

Kontakt für Interviewanfragen beim ASB Indonesien:

Anggraeni Puspitasari

Assessment Team Leader

Mobil: +62 812 8569 9753

Agnes Patonglan

Emergency Expert

Mobil: +62 811 257 4848

Um seine Hilfsmaßnahmen schnell ausweiten zu können, ruft der ASB

zu Spenden auf. Helfen auch Sie mit Ihrer Spende den Menschen in

Indonesien.

Stichwort: Tsunami Indonesien

Spendenkonto: Volksbank Mittelhessen eG

IBAN: DE07 5139 0000 0060 8253 51

BIC: VBMHDE5FXXX

Pressekontakt:

ASB-Pressestelle: Alexandra Valentino, Telefon: 0221/47605-324,

E-Mail: a.valentino@asb.de, www.asb.de, www.facebook.com/asb.de,

www.twitter.de/asb_de

Original-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell