Indonesien: Caritas schickt Teams zur medizinischen Versorgung ins Erdbebengebiet

Ärzte, Krankenpfleger und Hebammen übernehmen die

Erstversorgung der Menschen nach der Katastrophe.

Caritas international schickt Teams zur medizinischen Versorgung

ins Erdbebengebiet in Indonesien. Die Mitglieder der drei

Einsatzteams werden die Menschen rund um die Stadt Palu im Nordwesten

der Insel Sulawesi behandeln. Der Bedarf an medizinischer Hilfe ist

groß, weil hunderte von Menschen durch die Trümmer nach dem Erdbeben

verletzt worden sind. Außerdem besteht bei der derzeitigen

Trinkwassersituation die Gefahr von übertragbaren Krankheiten.

Die medizinischen Fachteams bestehen aus je 15 Personen, unter

ihnen Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen und Pharmazeuten. Caritas

international leistet diese Hilfe in Zusammenarbeit mit der

Universität Gadjah Mada und lokalen Krankenhäusern. Die Ärzte werden

vor Ort die Menschen operieren, die durch die Auswirkungen des

Erdbebens verletzt worden sind, und Kranken, Schwangeren, Kindern und

alten Menschen die nötige medizinische Versorgung zukommen lassen.

Die Ärzte, Pfleger und Hebammen werden sowohl in mobilen Kliniken als

auch in den Krankenhäusern vor Ort arbeiten. Caritas international

stellt für diese Hilfe 45.000 Euro bereit.

Nach dem Erdbeben vor der indonesischen Insel Sulawesi benötigen

die Menschen momentan vor allem medizinische Hilfe, Wasser und

Sanitäranlagen. Der genaue Bedarf wird derzeit noch von verschiedenen

Teams der Caritas ermittelt. Danach wird Caritas international in

Zusammenarbeit mit ihren lokalen Partner weitere Hilfen starten.

Nach den zwei schweren Erdbeben und dem darauffolgenden Tsunami

rechnen die indonesischen Behörden mit mehr als 1.200 Toten. Die Zahl

der Verletzten ist noch nicht abzusehen. Insgesamt könnten in der

Region mehr als 1,5 Mio. Menschen vom Erdbeben betroffen sein. Das

Erdbeben und der Tsunami haben tausende Häuser, außerdem

Krankenhäuser, Hotels, Einkaufszentren, Moscheen und Schulen

zerstört.

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

