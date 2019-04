Industrie 4.0: Symbiose als Ziel

Die Themen –Digitalisierung– und –Industrie 4.0–

sind in den meisten Unternehmen omnipräsent. Und in Fabriken

unübersehbar: Neben Robotern hinter Schutzzäunen halten dort vermehrt

auch mensch-kooperierende Roboter Einzug. „Diese Entwicklung

verändert den Alltag und es ist wichtig, die in der Fabrik

arbeitenden Menschen schon früh in den Transformationsprozess

einzubinden.“, sagt Ulrike Noormann, in der Industrie tätige

Ergotherapeutin im DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.).

Und erklärt, wie sie ihre Arbeit gestaltet, um Gesundheit,

Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz in der Fabrikhalle

zu unterstützen.

Die Gründe, weshalb Roboter in Industriebetrieben nützlich sind,

liegen auf der Hand: sie sind Hilfsmittel, übernehmen in der

Fabrikhalle Arbeiten, die für Menschen körperlich zu schwer und auf

Dauer gesundheitsbelastend oder -schädigend sind wie Heben, Bewegen,

Lackieren oder Arbeiten in gefährlicher Umgebung und Ähnliches. Trotz

aller Entlastung machen sich die Arbeiter in den Fabriken Sorgen,

denn Maschinen und Roboter können immer mehr, sind wirtschaftlicher

als Menschen, werden nicht krank, arbeiten ohne Pause. Und sie sind

inzwischen zunehmend miteinander vernetzt, was Arbeit rückverfolgbar

transparenter macht und – so die Hersteller – sie sind für die

nahtlose Verbindung von digitaler und realer Welt und für eine

intelligente, industrielle Produktion notwendig. Die Ergotherapeutin

Ulrike Noormann arbeitet in der Industrie. Innerhalb der Planung ist

sie für betriebliche Gesundheitsförderung zuständig. Ihr Ziel im

Digitalisierungsprozess: eine verträgliche Symbiose für alle in der

Fabrik zu erreichen.

Einbeziehen: erhöht Akzeptanz bei Arbeitenden – auch für den

Einsatz von Robotern

Berufe und Tätigkeiten verändern sich, heute rasanter denn je.

Ebenso wie die Anforderungen an diejenigen, die sie ausüben.

„Ursprünglich war es meine Aufgabe, die Kollegen zu ergonomischem und

gesundheitsgerechtem Verhalten zu beraten“, blickt Noormann zurück

und freut sich in einem Industrieunternehmen zu arbeiten, das ihr die

Möglichkeit gibt, bereits bei der Produkt- und später bei der

Anlagenplanung ihre Vorstellungen von Ergonomie einbringen zu können.

Über solche präventiven Maßnahmen hinaus kann sie ihre Auffassung von

Ergotherapie umsetzen, gerade in den Fabrikhallen neben

gesundheitsgerechten Arbeitsplätzen verstärkt Partizipation

ermöglichen. Also von Anfang an die Kollegen mit ins Boot zu holen,

die dann später mit eben dem Produkt und an den Montagelinien

arbeiten, die gerade in Planung sind. „Die Arbeiter haben oft

jahrelange Erfahrung, wissen aus der täglichen Praxis was gut

funktioniert, welche Bewegungen und Körperhaltungen Probleme machen

oder welche Hilfsmittel tatsächlich hilfreich sind“, äußert sich die

Ergotherapeutin wertschätzend über ihre Kollegen. Sie weiß: Die

Akzeptanz und die Identifikation mit dem Unternehmen ist ungleich

höher, wenn die Mitarbeiter sich gehört fühlen und ihre Bedürfnisse

ernstgenommen werden. Durch Einbeziehen von Anfang an kann es

gelingen, dass eben auch ein Roboter der im Zuge von Industrie 4.0

geplant ist, von den Montagewerkern als Hilfsmittel und nicht als

„Konkurrenz“ akzeptiert, ja erwünscht und befürwortet wird.

Schnittstellenfunktion: verbindet Planung und Arbeitende in der

Fabrik

Fabriken zu planen ist komplex. Neben technischem Know-how und

Ingenieuren sind weitere Fähigkeiten und Positionen nötig. Alles muss

am Ende für die Menschen vor Ort passen: Die Arbeitsplätze an den

Montagelinien müssen funktional sein, dürfen aber nicht die

Gesundheit beeinträchtigen – das ist maßgeblich für den reibungslosen

Produktionsprozess, dafür, dass –es läuft–! Einer der Gründe, warum

die Ergotherapeutin Noormann, die ihre Tätigkeit als eine

Schnittstellenfunktion bezeichnet, einen großen Teil ihrer

Arbeitszeit vor Ort verbringt. Sie hört zunächst gut zu und probiert

dann gerne selbst aus, welche Arbeiten und Bewegungen ihre Kollegen

pro Schicht viele hundert Male machen müssen. Und beobachtet viel –

ein klassisches ergotherapeutisches Beurteilungsinstrument, das oft

sogar aussagefähiger ist als Befragungen. Sie ist angesehen bei ihren

Kollegen, die auf ihre Loyalität und ihren Sachverstand vertrauen,

denn ihre Ausbildung ist breit gefächert: Wissen aus

unterschiedlichen Bereichen wie Medizin und Sozialwissenschaften,

ergänzt durch Elemente aus Pädagogik, Psychologie und

(Arbeits-)Soziologie befähigt Ergotherapeuten generell, sowohl

gesundheitliche Notwendigkeiten als auch soziale und menschliche

Aspekte in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Dazu gehört auch, den

Kollegen Ängste zu nehmen. Das gelingt der Ergotherapeutin Noormann

unter anderem dadurch, dass sie ihre Ideen aufgreift, um die Arbeit

und Abläufe besser zu gestalten. Und indem sie dem entgegenwirkt,

dass Prozesse nur deshalb verändert werden, weil das gerade

effizienzsteigernd ist. „Auch macht die Möglichkeit, eigene Ideen

einzubringen, etwas am eigenen Arbeitsplatz umstrukturieren oder

verbessern zu können, für viele –gute Arbeit– aus“, fasst die

Ergotherapeutin zusammen, wie aus Transformationsprozessen etwas

Positives entstehen kann.

Ausgleich schaffen: Balance aus Arbeit und anderen Aktivitäten

Ergotherapeuten fokussieren ihre Aufmerksamkeit auf den Alltag und

die Betätigungen, also das Tun und Handeln und in Summe darauf, dass

eine Balance der Aktivitäten, die das Leben prägen, gewahrt bleibt

oder wiederhergestellt wird. Im Fall der in der Industrie tätigen

Ergotherapeutin Ulrike Noormann heißt das, dass sie auch über die

Arbeit in der Fabrik hinaus berät; mit denen, die dafür offen sind,

schaut, wie sie eintönige, sich ständig wiederholende Tätigkeiten

oder andere Belastungen aus dem Arbeitsalltag –wegstecken–,

kanalisieren und loswerden können. So entwickelt sie mit ihnen

gemeinsam Ideen, welche ausgleichenden Betätigungen in der Freizeit

sie ausprobieren können, um für Körper und Psyche Entlastung und

Erholung zu erreichen. Oder sie bespricht mit ihnen, wie sie mit dem

durch die Schichtarbeit gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus besser

zurechtkommen, sich beispielsweise in der Nachschicht bekömmlich

ernähren, um am Tag leichter in den Schlaf zu kommen und so weiter.

Und – auch das ist typisch für Ergotherapeuten: Sie hakt nach,

verfolgt den Prozess, macht immer wieder Erfolgskontrollen um zu

prüfen, ob das Besprochene greift, Verbesserungen da sind oder sie

andere Ansätze finden muss.

Kontaktmöglichkeiten zu Ergotherapeuten, die sich auf Betriebliche

Gesundheitsförderung spezialisiert haben, bestehen über den

Fachausschuss Prävention und Gesundheitsförderung

fa-praevention@dve.info des DVE (Deutscher Verband der

Ergotherapeuten e.V.). Informationsmaterial zu vielen anderen

gesundheitlichen Themen erhalten Interessierte bei den

Ergotherapeuten vor Ort. Ergotherapeuten in Wohnortnähe:

https://dve.info/service/therapeutensuche

