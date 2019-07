Inklusionslauf in Berlin / Sport für alle – seid dabei! (FOTO)

Der Sozialverband SoVD lädt auch in diesem Jahr zum großenInklusionslauf auf das Tempelhofer Feld in Berlin ein. DieSportveranstaltung ist ein Wettbewerb für Menschen mit und ohneBehinderungen in verschiedenen Disziplinen.

„Wir wollen zeigen, dass Barrieren überwunden werden können.

Deshalb gehen wir in diesem Jahr wieder auf die Startposition, um

Inklusion gemeinsam und ganz praktisch zu demonstrieren“, sagt

SoVD-Präsident Adolf Bauer. Und weiter: „Der Inklusionslauf ist ein

Erlebnis, das zusammenschweißt. Hier werden Freundschaften

geschlossen, die weit über das Sportereignis hinausgehen.“

Der Inklusionslauf startet am 17. August 2019 auf dem Tempelhofer

Feld in Berlin. Schirmherr ist der Präsidiumsbeauftragte für

Inklusion des Deutschen Leichtathletik Verbandes und Vorsitzende des

Kuratoriums des Deutschen Behindertensportverbandes Gerhard Janetzky.

Auch Kurzentschlossene können teilnehmen

Insgesamt gibt es beim Inklusionslauf fünf Wettbewerbe: Den

Bambinilauf (300 Meter), den Staffellauf (4×400 Meter) sowie Läufe

über 2,5 Kilometer, 5 Kilometer und 10 Kilometer. Dazu gibt es ein

spannendes Rahmenprogramm. Der Start- und Zielpunkt der Wettbewerbe

liegt in der Nähe des Parkeingangs Tempelhofer Damm am S- und

U-Bahnhof Tempelhof.

Die Veranstaltung wird vom SoVD in Kooperation mit der Lebenshilfe

Berlin, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und

der Evangelischen Bank organisiert. Die Aktion Mensch fördert das

inklusive Projekt.

Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlich

Rentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und der

pflegebedürftigen und behinderten Menschen. Der SoVD vereint über

580.000 Mitglieder.

