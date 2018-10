Gutachten: Mietpreisentwicklung vertieft die soziale Spaltung in Deutschland / Präsident Adolf Bauer: „Über eine Million Haushalte fallen durch Miete unter Hartz-IV-Niveau“ (FOTO)

Die Mietpreisentwicklung vertieft die soziale Spaltung inDeutschland. „Das verminderte Einkommenswachstum der ärmsten zehnProzent aller Haushalte verstärkt die Auswirkungen steigender Mietenfür diejenigen, die ohnehin geringe Einkommen aufweisen“, heißt es ineinem Gutachten, das der Sozialverband SoVD heute in Berlinvorgestellt hat.

„Armutsgefährdete und einkommensschwache Haushalte werden stark

durch Mieten belastet. Besonders benachteiligt von der

Mietpreisentwicklung sind Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner

sowie Menschen mit Migrationshintergrund“, sagte SoVD-Präsident Adolf

Bauer. „Über eine Million Haushalte fallen durch die Miete unter

Hartz-IV-Niveau“, so Bauer.

Aus Sicht des Verbandspräsidenten muss die Politik mit einem

umfassenden Investitionsprogramm für die öffentliche

Wohnungsbauförderung gegensteuern. Dieses Programm soll nach

Auffassung des SoVD insbesondere Wohnraum für mittlere und untere

Einkommen schaffen. Zudem fordert der Verband die Bundesregierung

auf, den sozialen Wohnungsbau entschlossener in die Hand zu nehmen.

„Keinesfalls dürfen die Probleme am Wohnungsmarkt allein dem

Kräftespiel der Wirtschaft überlassen werden. Dies wäre nicht nur

unsozial, sondern gefährlich, betonte Adolf Bauer.

Das Gutachten kommt weiter zu den Ergebnissen, dass in den

Großstädten weitaus mehr Wohnraum fehlt, als die bisher angenommene

Zahl von 1,9 Millionen. „Die parlamentarische Politik hat das Problem

knappen und teuren Wohnraums zu spät erkannt“, heißt es in dem

Gutachten. Dessen Autor Stephan Junker stellt in seiner Bewertung

fest, dass die Probleme mit Markteingriffen oder hohe Subventionen

für Privatpersonen und Unternehmen angegangen werden könnten.

Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlich

Rentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und der

pflegebedürftigen und behinderten Menschen. Über 570 000 Mitglieder

sind bundesweit im SoVD organisiert. Der Verband wurde 1917 als

Reichsbund der Kriegsopfer gegründet.

Gutachten „Wohnverhältnisse in Deutschland. Mietbelastung, soziale

Ungleichheit und Armut“ www.sovd.de/guteswohnen

