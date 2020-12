„Inside PolitiX“: ZDF-Hauptstadt-Korrespondenten auf YouTube (FOTO)

Wer wird neuer CDU-Chef? Warum managt Asien die Coronakrise besser als Deutschland? Und wieso ist Andreas Scheuer eigentlich immer noch im Amt? Antworten darauf gibt es in „Inside PolitiX“, dem neuen Format im YouTube-Kanal der „ZDFheute“-Nachrichten. ZDF-Hauptstadtkorrespondenten liefern Insider-Informationen aus dem Regierungsviertel und ordnen ein Thema größer ein, als es in eine kurze Nachrichtensendung passt. Die Journalistinnen und Journalisten berichten von ihren Gesprächen hinter der Kamera und geben fundierte Prognosen ab – jeweils in rund zehnminütigen Videos auf dem Youtube-Kanal der „ZDFheute“-Nachrichten und in der ZDFmediathek. Alle User sind zum Mitdiskutieren eingeladen.

In den ersten drei Folgen von „Inside PolitiX“ checkt unter anderem ZDF-Hauptstadtkorrespondent Florian Neuhann die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, beleuchtet ihre jeweiligen Stärken und Schwächen. Der frühere China-Korrespondent Thomas Reichart verrät in seinem Video fünf Gründe, warum Asien die Coronapandemie besser bewältigt als Deutschland. Korrespondent Daniel Pontzen beschäftigt sich mit der Rolle von Karl-Theodor zu Guttenberg in der Wirecard-Affäre und fragt: Lobbyismus – brauchen wir das oder kann das weg? Den Auftakt der Serie machte Christiane Hübscher mit ihrem Video zu Verkehrsminister Andreas Scheuer und dem Maut-Desaster. Die ZDF-Korrespondentin hat drei überraschende Gründe gefunden, warum der Minister sich hält.

In der kommenden Folge von „Inside PolitiX“ ab Montag, 21. Dezember 2020, sucht ZDF-Hauptstadt-Korrespondentin Andrea Maurer nach der Frauenquote in der Politik und fragt: Wer verhindert diese eigentlich?

In der Ausgabe zum Jahresabschluss von „Berlin direkt“ am Sonntag, 20. Dezember 2020, 19.10 Uhr im ZDF, gibt Moderator Theo Koll einen Tipp, wie sich für politisch interessierte User die Zeit bis zur ersten Ausgabe von „Berlin direkt“ im neuen Jahr am Sonntag, 10. Januar 2021, 19.10 Uhr im ZDF, überbrücken lässt: mit dem neuen Format „Inside PolitiX“ auf dem YouTube-Kanal der „ZDFheute“-Nachrichten und in der ZDFmediathek.

„Inside PolitiX“ wird im Auftrag des ZDF von „Film Freunde Friedl“ produziert.

„Inside PolitiX" in der ZDFmediathek: „Merz, Laschet und Röttgen im Machtkampf": https://kurz.zdf.de/gzIYp/"Corona-Bekämpfung: Demokratie vs. Diktatur „: https://kurz.zdf.de/eHy/ „Lobbyismus: Wirecard und Guttenberg": https://kurz.zdf.de/lQc/

„Inside PolitiX" auf dem Youtube-Kanal der „ZDFheute"-Nachrichten: https://kurz.zdf.de/VCyVE/ „Maut: Warum Verkehrsminister Scheuer immer noch im Amt ist": https://kurz.zdf.de/7tKxOy/ „CDU-Chef gesucht – Merz, Laschet und Röttgen im Machtkampf": https://kurz.zdf.de/sRZb/ „Corona: Was Deutschland schlechter macht als Asien": https://kurz.zdf.de/VOmM/

„ZDFheute“ auf Youtube: https://youtube.com/ZDFheute

„ZDFheute“ in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten

https://twitter.com/ZDFpresse

