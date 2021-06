Sommerinterviews im SWR starten (FOTO)

Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker*innen ab 2. Juli 2021 im Gespräch / Ausstrahlung in „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“ in TV, Hörfunk und online unter SWR.de/rp

Mainz. Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wie in den vergangenen Jahren rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker und -politikerinnen zu den „SWR Aktuell Sommerinterviews“ ein. Diese finden ab dem 2. Juli in Mainz-Kastel direkt am Rhein statt. Die Interviews werden im SWR über verschiedene Kanäle ausgestrahlt: Am Abend ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in SWR Aktuell Radio, online sind sie unter SWR.de/rp (https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/swraktuell-rp-100.html) abrufbar.

Sieben Gespräche am Rheinufer in Mainz-Kastel

Die siebenteilige Reihe „SWR Aktuell Sommerinterviews“ beginnt am Freitag, 2. Juli 2021, mit Joachim Streit, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Es folgt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am 9. Juli; der Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD Michael Frisch am 16. Juli; die Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität und stellvertretende Ministerpräsidentin Anne Spiegel (Grüne) am 23. Juli; eine Woche später, am 30. Juli, folgt Alexander Ulrich von der Linken, Mitglied des Deutschen Bundestages; die Landesvorsitzende der CDU und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (6. August) sowie der Landesvorsitzende und Generalsekretär der FDP Volker Wissing (13. August).

SWR Moderator*innen befragen Politikerinnen und Politiker

Die „SWR Aktuell“-Moderatorinnen Daniela Schick und Dorit Becker sowie Moderator Sascha Becker stellen Fragen, die die Menschen im Land bewegen, und führen hintergründige, über die nachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche.

Die „SWR Aktuell Sommerinterviews“ in Rheinland-Pfalz

2. Juli Joachim Streit (Freie Wähler), Moderation: Sascha Becker

9. Juli Malu Dreyer (SPD), Moderation: Sascha Becker

16. Juli Michael Frisch (AfD), Moderation: Sascha Becker

23. Juli Anne Spiegel (Grüne), Moderation: Daniela Schick

30. Juli Alexander Ulrich (Linke), Moderation: Daniela Schick

6. August Julia Klöckner (CDU), Moderation: Sascha Becker

13. August Volker Wissing (FDP), Moderation: Dorit Becker

Nach der Ausstrahlung stehen die „SWR Aktuell Sommerinterviews“ in www.ardmediathek.de/ard/

Infos auch auf http://swr.li/swr-aktuell-sommerinterviews-2021

Fotos auf www.ARD-foto.de

Newsletter „SWR vernetzt“ http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C34bf4e45bd2d4726729808d936f3e866%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637601243466526691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gk0Qs5p3aD1uPVkWwVEkcDlkDe3pn4XhrlcCOwPqTiQ%3D&reserved=0)

SWR.de/corona

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:

ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004

ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell