Integration hat viele Facetten

Zur Jahrhundertaufgabe Integration gehört allerdings auch,

dass Menschen, die nach Deutschland kommen, deutsch lernen und sich an die

Regeln halten. Ohne Rassismus und rechtsextreme Gewalt relativieren oder

aufrechnen zu wollen: Der Rechtsstaat tut sich zum Beispiel schwer im Umgang mit

kriminellen Migranten. Immer wieder sorgen Intensivtäter für Empörung, die nicht

abgeschoben werden. Auch ihnen gegenüber muss der Staat Härte zeigen.

Integration hat viele Facetten, über die zu diskutieren ist. So muss auch

verhindert werden, dass ausländische Fachkräfte mit falschen Vorstellungen und

schlecht vorbereitet in die Bundesrepublik kommen.

