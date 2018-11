Intelligente Lösungsansätze im Zeitalter der Digitalisierung? / Allgeier Experts überzeugte beim BME-Symposium in Berlin mit wegweisenden Ideen (FOTO)

Als großen Erfolg resümiert der Personal- und ProjektdienstleisterAllgeier Experts seine Präsenz auf dem 53. Symposium desBundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) inBerlin. Vom 14. bis 16. November standen zahlreiche Highlights aufdem Programm, wie die Fachdiskussion über agile Zusammenarbeit mitexternen Partnern, in der Silke Becker als Rechtsexpertin vonAllgeier Experts SE überzeugte. Ein interaktiver Workshop zum ThemaCybersecurity und eine Augmented-Reality basierte Schulung rundetendie Teilnahme ab.

Mit rund 2.000 Teilnehmern, 100 Ausstellern und 100 Referenten

gilt das BME-Symposium Einkauf und Logistik als einer der größten und

wichtigsten Kongresse für Einkauf und Supply Management. Als

Top-3-Personaldienstleister für Technologieexperten hat sich Allgeier

Experts bereits als Unternehmen etabliert, das seine Kunden mit

Top-Fachkräften verbindet und so fit für die digitale Transformation

macht. Als Exklusiv-Partner zeigte Allgeier Experts zusammen mit der

Allgeier Nagarro Holding GmbH, worauf es bei der Suche nach

Fachkräften ankommt und wie Unternehmen eine

Digitalisierungsstrategie für das 21. Jahrhundert erfolgreich

gestalten können. Die Möglichkeiten symbolisierte unter anderem

eindrucksvoll der Metasonic® Touch-Tisch der Allgeier IT Solutions,

der die Visualisierung von Prozessen ermöglicht und für Begeisterung

bei den Einkäufern und Fachexperten sorgte.

Allgeier Experts im Diskussionsforum: „Wir als Unternehmen müssen

den Spagat zwischen Zukunftsfähigkeit und Rechtssicherheit

bewerkstelligen“

Am 15. November 2018 überzeugte Silke Becker, Director Legal und

Compliance bei Allgeier Experts, als kompetente Diskussionspartnerin

bei der Fachdiskussion „Gestaltung der agilen Zusammenarbeit mit

externen Partnern – Die Justierung des juristischen Graubereichs“.

Inhaltlich ging es unter anderem darum, welche Vertragsform bei der

Zusammenarbeit mit externen Personaldienstleistern die Richtige ist

und wie Unternehmen das Risiko der fehlerhaften Abgrenzung und damit

die Gefahr der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung und

Scheinselbständigkeit minimieren. Becker erläuterte u.a., warum es

noch Grauzonen gibt und aus welchen Gründen in vielen Fällen keine

einhundertprozentige Rechtssicherheit existiert. Die aktuelle

Rechtsprechung ließe aber auf Verbesserungen hoffen. Ihr Fazit: „Wir

als Unternehmen müssen den Spagat zwischen Zukunftsfähigkeit und

Rechtssicherheit bewerkstelligen. Dank der Gesetzesnovelle aus 2017

besteht eine stärkere Sensibilisierung für dieses Thema. Jetzt gilt

es für Unternehmen, Risiken genau abzuwägen und gemeinsam mit den

beteiligten Bereichen (insbesondere Einkauf, Recht und Compliance

sowie die Fachabteilungen) die richtigen Strategien zu entwickeln“,

so Becker. Nach der Fachdiskussion nutzten zahlreiche Besucherinnen

und Besucher die Gelegenheit, ihr Fragen beim Speakers Corner zu

stellen.

Positives Fazit von allen Beteiligten

Die Teilnahme am BME-Symposium wurde übergreifend von allen

Beteiligten gelobt. „Auch dieses Jahr war das Feedback für unsere

Veranstaltung überaus positiv“, resümiert Patrick Mildner, Vorstand

der Allgeier Experts SE. „Es waren drei innovative und wegweisende

Messetage in Berlin, an denen wir unser Know-how im Bereich Personal-

und Projektservices den mehr als 2.000 Einkäuferinnen und Einkäufern

präsentierten“. Somit konnte sich Allgeier Experts auch dieses Jahr

nicht nur als Personal- und Projektdienstleister, sondern auch als

Wegbereiter der digitalen Transformation weiter profilieren.

Über Allgeier Experts SE

Allgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservices

für die digitale Zukunft. Mit dem Konzept der Professional Workforce

Solutions betrachtet sie den Bedarf ihrer Kunden gesamtheitlich und

bietet den optimalen Mix aus Freiberuflern, Experten auf Zeit und

festen Mitarbeitern sowie die Steuerung und Umsetzung von Gewerken

aus einer Hand. Mehr als 700 Kunden und 150.000 Experten vertrauen

auf die umfangreichen Leistungen des Branchenpioniers. Seit 1987 hat

Allgeier Experts über 50.000 Projekte in IT und Engineering

erfolgreich abgeschlossen. Mit rund 260 Millionen Euro Umsatz im Jahr

2017 und 3.000 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts zu den

Top-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.

