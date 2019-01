Internationaler Tag der Bildung: Vier Millionen Flüchtlingskinder gehen nicht zur Schule

Anlässlich des Internationalen Tags der Bildung

(24.01.) weist die UNO-Flüchtlingshilfe darauf hin, dass weltweit

vier Millionen Flüchtlingskinder nicht zur Schule gehen können. Neben

der lebensrettenden Nothilfe ist die Unterstützung von

Bildungsprogrammen für Flüchtlinge daher ein Hauptanliegen der

UNO-Flüchtlingshilfe. Mit knapp drei Millionen Euro unterstützte sie

2018 internationale Bildungsprojekte. Fast 150.000 Euro gingen

darüber hinaus an Bildungsprojekte in Deutschland für junge

Geflüchtete. Mit dem durch die UN ausgerufenen Internationalen Tags

der Bildung bekennen sich die Mitgliedsstaaten dazu, dass Bildung und

der Zugang dazu unerlässlich sind für eine nachhaltige Entwicklung

und die Chance auf eine Teilnahme an der Gesellschaft.

„Wenn Menschen fliehen, geht es oft ums reine Überleben und darum,

die Familie in Sicherheit zu bringen. Doch nach der Nothilfe muss

Bildung wieder eine Rolle spielen. Es ist wichtig, dass gerade junge

Flüchtlinge weiterlernen, damit sie für sich Perspektiven entwickeln

und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Darum müssen wir

insbesondere geflüchteten Kindern die Chance auf Bildung

ermöglichen“, fordert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der

UNO-Flüchtlingshilfe.

Die Zahlen aus einem Bericht (2018) des Flüchtlingshilfswerkes

UNHCR, dessen nationaler Partner die UNO-Flüchtlingshilfe ist,

belegen die Herausforderungen: Nur 61 Prozent der Flüchtlingskinder

besuchen die Grundschule, im Vergleich zu einem internationalen

Durchschnitt von 91 Prozent, zudem sind nur 23 Prozent der

Flüchtlingskinder in einer Sekundarschule eingeschrieben. Laut

UNHCR-Bericht leben zudem rund 92 Prozent der Flüchtlingskinder in

Entwicklungsländern. Die Mittel für die Förderung der Schulbildung

sind entsprechend gering. Es fehlt an allem: Schulgebäude, Tische,

Bänke und Tafeln, Lehrpersonal, Bücher und Hefte. Die Voraussetzungen

für das Erlernen der Grundkenntnisse sind daher in den meisten

Aufnahmeländern von Flüchtlingen sehr schlecht. Und die Situation

wird mit zunehmendem Alter nicht besser: Nur ein Prozent der

Flüchtlinge weltweit besucht die Universität.

UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt national und international

In 2018 hat der Verein beispielsweise Bildungsprogramme in Kenia

mit knapp 1, 9 Millionen Euro unterstützt, u.a. das Programm „Educate

a child“: einem Projekt für Flüchtlingskinder im Grundschulalter in

den Flüchtlingscamps in Kenia, durch das mehr Kinder Zugang zu

Unterricht bekommen und gleichzeitig Lehrer gefördert werden, um

einen besseren Unterricht zu ermöglichen. Und auch in Deutschland

fördert der Verein Projekte: „Angekommen in Deiner Stadt Dortmund“

vom Träger Schul.inn.do e.V. begleitet jugendliche Flüchtlinge auf

ihrem Bildungsweg und unterstützt die Berufskollegs in der Arbeit mit

internationalen Förderklassen.

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell