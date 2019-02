Frauen nutzen Netzwerke schlechter als Männer

EBS-Studie: Frauen haben zu viele Vorbehalte bei

der Nutzung beruflicher Netzwerke

Berlin, 5. Februar 2019 – Frauen nutzen berufliche Netzwerke nicht

so effektiv wie Männer. Wie eine Studie der EBS Universität für

Wirtschaft und Recht zeigt, sind „Frauen zurückhaltender, ihr

Netzwerk zu instrumentalisieren“, wie es die Studienleiterin Prof.

Karin Kreutzer im Interview mit dem Business-Lifestyle-Magazin

–Business Punk– (Ausgabe 1/2019, EVT 7. Februar) ausdrückte. „Sie

möchten eine Beziehung in der Tendenz nicht zu ihrem eigenen Vorteil

ausnutzen und achten zuerst darauf, die Beziehung ausgeglichen zu

halten“, so Kreutzer weiter. Oft seien sie sogar bereit, mehr zu

geben, als zu bekommen.

Wie Kreutzer im –Business Punk—Interview erklärte, haben viele

Frauen Vorbehalte bei der Nutzung beruflicher Netzwerke:

„Durchschnittlich unterschätzen sie ihren Marktwert im Netzwerk.“ Im

Vergleich dazu gelinge es Männern besser, Netzwerke für ihre Karriere

zu mobilisieren, und zudem haben sie im Schnitt auch größere

berufliche Netzwerke.

Pressekontakt:

Joachim Haack

G+J Kommunikation und Marketing, BUSINESS PUNK/CAPITAL

c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,

E-Mail: jhaack@publikom.com

www.business-punk.com

Original-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell