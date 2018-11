Jetzt anmelden: Skimeisterschaften in Lenggries / 24. bis 26. Januar 2019: Feuerwehrangehörige in bayerischem Wintersportort aktiv

Es ist wieder soweit: Die Anmeldung für die

Internationalen offenen 20. Deutschen Feuerwehr-Skimeisterschaften

des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) vom 24. bis 26. Januar 2019 im

bayerischen Lenggries ist ab sofort möglich. Kondition beim Langlauf

und Geschicklichkeit beim Riesentorlauf sind einmal mehr der Beweis

für die Sportlichkeit der teilnehmenden Feuerwehrangehörigen.

„Fitness ist die Grundvoraussetzung, um im Feuerwehrdienst in Not

geratenen Menschen wirksam und sicher helfen zu können, ohne sich

selbst in Gefahr zu bringen“, erläutert DFV-Vizepräsident Hermann

Schreck, der für den Fachbereich Wettbewerbe zuständig ist.

Der Einsatzdienst ist in der Regel sehr anspruchsvoll und fordert

die Feuerwehrfrauen und -männer körperlich manchmal bis an die Grenze

des Machbaren. „Deshalb halten sich Einsatzkräfte fit, um jederzeit

das Erlernte auch anwenden zu können – so etwa durch Wintersport bei

den Feuerwehr-Skimeisterschaften“, ergänzt er. Die Veranstaltung

findet alle zwei Jahre statt; es starten Feuerwehrmitglieder aller

Altersklassen aus dem In- und Ausland.

Die Meisterschaften sind eine optimale Gelegenheit, sich im

freundschaftlichen Wettbewerb in verschiedenen Wintersportdisziplinen

mit Feuerwehrangehörigen aus ganz Deutschland zu messen. Schirmherr

der Veranstaltung ist Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister

des Innern und für Integration. Das Rahmenprogramm lockt nicht nur

Schlachtenbummler; hier ergänzen sich auch Kameradschaft und Fitness.

„Die Vorbereitungen in Lenggries laufen auf Hochtouren!“,

berichten der stellvertretende Vorsitzende des

Landesfeuerwehrverbandes Bayern, Johann Eitzenberger, und der

Gesamtverantwortliche vor Ort, Kreisbrandrat Karl Murböck (Landkreis

Bad Tölz-Wolfratshausen). Bereits 2015 gab es im bayerischen

Ruhpolding erfolgreiche Meisterschaften mit mehr als 350 Startern.

Die Anmeldung zu den Feuerwehr-Skimeisterschaften 2019 ist unter

www.feuerwehr-skimeisterschaften.info möglich. Hier steht auch die

komplette Ausschreibung zur Verfügung. Informationen zum

Ausrichtungsort Lenggries, zu Unterkünften und Attraktionen gibt es

unter www.lenggries.de.

Pressekontakt:

Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Silvia Darmstädter

Telefon: 030-28 88 48 823

Fax: 030-28 88 48 809

darmstaedter@dfv.org

Facebook: www.facebook.de/112willkommen

Twitter: @FeuerwehrDFV

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell