jobcenter.digital: Ein neues Online-Angebot für Kunden der Jobcenter // BA-Presseinfo Nr. 24

Für Kunden der Jobcenter gibt es ein neues

Online-Angebot. Seit einigen Wochen können sie unter

www.jobcenter.digital online die Weiterbewilligung von Leistungen

beantragen und Veränderungen mitteilen. Zahlreiche Informationen rund

um die Grundsicherung ergänzen dieses Angebot.

Unter www.jobcenter.digital können Kundinnen und Kunden der

Jobcenter in gemeinsamer Trägerschaft der Kommunen und der

Bundesagentur für Arbeit nun erstmals Anliegen auch online erledigen.

Unter anderem stehen der Antrag auf Weiterbewilligung von Leistungen

und die Mitteilung von Veränderungen als moderne Online-Services zur

Verfügung. An einem sicheren Kommunikationskanal als Ersatz für Brief

und E-Mail wird aktuell gearbeitet.

Die Bundesagentur für Arbeit hat mit der Entwicklung des Projekts

im Jahr 2017 begonnen. Gestartet ist jobcenter.digital bereits im Mai

dieses Jahres. „Das Angebot läuft von Anfang an stabil und die ersten

1000 Formulare wurden bereits online eingereicht,“ resümiert Thiemo

Lange, Projektleiter „GE-ONLINE“, die ersten Wochen nach dem Go-live.

Bei der Projektdurchführung wurden von Anfang an Kunden der

Jobcenter befragt und an der Entwicklung beteiligt. Dadurch konnten

wichtige Erkenntnisse erlangt und das Angebot kundenfreundlich

gestaltet werden. Nach dem erfolgreichen Start wird das Angebot nun

fortlaufend ausgebaut.

Möglich wurde das Online-Angebot durch ein bundesweites Projekt

der Bundesagentur für Arbeit (BA). Ein wichtiges Argument für die

Umsetzung des Projektes ist das Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr

2017. Dieses verpflichtet Verwaltungen, ihre Dienstleistungen bis

2022 weitgehend zu digitalisieren.

Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagentur

für Arbeit.

Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.

Pressekontakt:

Bundesagentur für Arbeit

Presseteam

Regensburger Strasse 104

D-90478 Nürnberg

E-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.de

Tel.: 0911/179-2218

Fax: 0911/179-1487

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell