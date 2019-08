Jörg Meuthen: Ansehen der Demokratie in Sachsen schwer beschädigt

Die AfD hatte in Sachsen wegen der Kürzung ihrer

Kandidatenliste für die Landtagswahl Beschwerde eingelegt. Der

Verfassungsgerichtshof in Leipzig fällte heute sein Urteil: Die AfD

darf bei der Wahl in Sachsen mit 30 Listenkandidaten antreten.

Dazu erklärt AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen:

„Nun ist auch höchstrichterlich bestätigt worden, dass der

Landeswahlausschuss die AfD rechtlich falsch behandelt hat. Der

sächsische Innenminister sollte sich sehr gut überlegen, ob die

Landeswahlleiterin unter diesen Umständen überhaupt noch tragbar ist.

Durch ihr nachweislich falsches Handeln zum Nachteil der AfD hat sie

das Ansehen der Demokratie in Sachsen schwer beschädigt. Das Urteil

des Verfassungsgerichtshofs zeigt allerdings auch, dass der

Rechtsstaat bei Gegenwehr unsererseits noch funktioniert. Und mit

dieser juristischen Gegenwehr muss jede Behörde und jede Person

rechnen, die uns illegal behandeln und benachteiligen will.“

