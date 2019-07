Jörg Meuthen: Mit von der Leyen würde die EU-Kommission seeuntüchtig wie die Gorch Fock

Die AfD traut der gescheiterten

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Amt der

EU-Kommissionspräsidentin nicht zu.

AfD-Bundessprecher und EU-Abgeordneter Jörg Meuthen erklärt zu

deren Nominierung:

„Wir würden durchaus einen christdemokratischen

Kommissionspräsidenten tolerieren, sofern er konservativ ist, die

Mittelmeerroute schließt und sich gegen weitere Kompetenzanmaßung der

EU wendet. Das kann man von Ursula von der Leyen nicht behaupten. Sie

würde an dieser Aufgabe absehbar scheitern, so wie sie als

Arbeitsministerin und Verteidigungsministerin gescheitert ist. Die

Kommission würde – bildhaft gesprochen – seeuntüchtig wie die Gorch

Fock. Einzig positiv an ihrer Nominierung ist das Scheitern des

Spitzenkandidatenverfahrens.“

