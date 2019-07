CBM bleibt auf Wachstumskurs / Jahresbericht 2018: Steigende Sach- und Geldspenden

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) kann den

positiven Trend der vergangenen Jahre fortsetzen und auch für 2018

ein deutliches Spenden-Plus verzeichnen. Die Spendenerträge von

Privatpersonen und anderen Organisationen sowie für Nothilfe stiegen

um fünf Prozent auf 58,1 Millionen Euro. Hinzu kommen Sachspenden in

Höhe von 204,2 Millionen Euro – ein Zuwachs von 26,2 Millionen Euro

gegenüber dem Vorjahr. Der Hauptgrund war eine um rund 24,5 Millionen

Euro höhere Medikamentenspende der Firma Merck Sharp & Dohme (MSD)

für das Programm zur Bekämpfung von Flussblindheit. Weitere Erträge

stammen aus Nachlässen, öffentlichen Mitteln und Bußgeldern. Auch in

diesen Bereichen gab es im vergangenen Jahr deutliche Zuwächse. „Die

steigenden Erträge auf allen Ebenen sind eine Bestätigung unserer

Arbeit und Ansporn zugleich“, erklärt CBM-Vorstand Dr. Rainer

Brockhaus. „Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer knapp 470.000

Spenderinnen und Spender. Nur mit ihrer Unterstützung kann die CBM

das Leben von Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der

Welt dauerhaft verbessern.“ Um künftig noch mehr Betroffenen helfen

zu können, baute die CBM ihre Fundraising-Maßnahmen aus.

Mehr Menschen erhielten umfassende Unterstützung

Gleichzeitig flossen aus Deutschland rund 46 Millionen Euro in die

weltweite Projektarbeit der CBM, das sind rund 60 Prozent der

Gesamtbeiträge aus der internationalen Föderation. Insgesamt

erhielten fast zwölf Millionen Menschen im Jahr 2018 medizinische

Hilfe, Bildung und Rehabilitation in den Kernbereichen der CBM-Arbeit

(Augen-, HNO-, orthopädische und andere Erkrankungen sowie

Behinderungen). Somit hat die CBM fast drei Millionen Menschen mehr

als im Vorjahr umfassend unterstützt. Rund 48 Millionen weitere

Menschen erhielten darüber hinaus durch die CBM medizinische Hilfe

gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten (Neglected Tropical Diseases,

NTDs) wie zum Beispiel Flussblindheit und Trachom.

Nachhaltige Hilfe durch Aus- und Weiterbildung

Neben der direkten Hilfe für Betroffene setzt die CBM auch auf die

Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal, um so die medizinische

Versorgung von Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern

nachhaltig zu verbessern. 2018 bildete die CBM in ihren Projekten

fast 88.000 Ärzte, Pflegekräfte, Gemeindehelfer und andere im

Gesundheitswesen tätige Personen weiter – eine Steigerung von 4,8

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Brockhaus: „Viele Behinderungen sind

vermeidbar. Das gilt vor allem für Entwicklungsländer. Umso wichtiger

ist es, die Gesundheitssysteme vor Ort zu stärken. Daran wird die CBM

auch in Zukunft arbeiten.“

Mehr als 110 Jahre Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 525 Projekte in 55 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de.

Pressekontakt:

CBM-Pressestelle: Esther Dopheide, Tel.: 06251/131-191, E-Mail:

presse@cbm.de

Original-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell