„Journalisten müssen bei ihrer Arbeit in Sicherheit sein“ / BDZV-Präsident Mathias Döpfner eröffnet Zeitungskongress in Berlin

„Ich erwarte von der Polizei, von Spezialkräften,

von Hundertschaften, von einzelnen Beamten auch unter dem größten

Stress und Druck im Einsatz, wie auch von ihren Vorgesetzten und

Behördenleitungen, selbst von Geheimdiensten – und ganz besonders von

der Politik, die hier die Spielregeln aufstellt – dass Reporter und

Journalisten bei der Recherche nicht aufgehalten werden. Bei der

Arbeit nicht behindert werden. Ganz im Gegenteil: dass ihnen geholfen

wird. Dass sie geschützt werden.“ Das sei eine ganz konkrete

Forderung, sagte der Präsident des Bundesverbands Deutscher

Zeitungsverleger (BDZV), Dr. Mathias Döpfner, heute in seiner

Eröffnungsrede vor den über 400 Teilnehmern des Zeitungskongresses im

Berliner ewerk. „Journalisten müssen bei ihrer Arbeit in Sicherheit

sein.“

Er verwies auf das Europäische Zentrum für Presse- und

Medienfreiheit, das allein für die ersten achteinhalb Monate des

laufenden Jahres über 22 tätliche Angriffe mit insgesamt 28

angegriffenen Journalisten und Medienarbeitern berichtet habe. Mit

Ausnahme von zwei Fällen hätten sich alle Taten im Umfeld von

rechtspopulistischen oder rechtsextremen Versammlungen ereignet.

Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE formulierte in

seiner Rede das „Prinzip Zeitung“, das aus dem gedruckten Medium

entstanden ist, heute aber längst darüber hinaus reiche. Zu den

wichtigsten Eigenschaften des Prinzips Zeitung gehöre „zu allererst

die Suche nach der Wahrheit“.

In diesem Zusammenhang forderte Döpfner, Lehren aus den jüngsten

politischen Vorfällen wie beispielsweise in Chemnitz oder Köthen zu

ziehen. Er selbst habe sich bei diesen Fällen nicht immer gut

informiert gefühlt. Die Presse in Deutschland sollte deshalb mutiger,

kritischer und unberechenbarer werden: „Wer als Journalist die

Regierung nicht hinterfragt, angreift, kritisiert, spielt das Spiel

derjenigen, die das Regierungssystem abschaffen wollen. Wer sich

hinter formalen Kriterien verschanzt, um Berichterstattung über

Mörder und Terroristen unter den Flüchtlingen zu umgehen, spielt all

jenen in die Hände, die das Märchen der –Lügenpresse– verbreiten.“ Es

sei an den Verlegern, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die den

Journalistinnen und Journalisten diese Arbeitsweise ermöglicht.

Das Prinzip Zeitung sei, so der BDZV-Präsident weiter, im

Gegensatz zu den einschlägigen Netzwerken und Plattformen im

Internet, weder beliebig noch anonym. Es sei „nicht denkbar ohne die

Verantwortung, die der klar erkennbare Absender übernimmt“, betonte

Döpfner, und brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass

streitbare Redakteure zunehmend unter dem Druck der Leser von den

eigenen Vorgesetzten kritisiert werden: „Ohne starken

Binnenpluralismus drohen wir, selbst eine Blase zu werden, statt jene

auf Facebook, Twitter und vielleicht auch im Berliner

Regierungsviertel zu zerstören“, warnte der BDZV-Präsident.

Systemwettbewerb mit China bedroht Informationsfreiheit

Zugleich machte Döpfner deutlich, dass Zeitungsjournalismus

essentiell für die Demokratie selbst sei – und fest verbunden mit den

Errungenschaften freie Rede und Informationsfreiheit. Beides gebe es

jedoch nicht überall: „Es sind ausgerechnet einige der größten Märkte

auf der Welt, die weder an Informationsfreiheit noch an freie Rede

glauben. Ihr Erfolg macht sie attraktiv für den Westen und ihr Geld

macht sie mächtig. Deshalb sind Informations- und Meinungsfreiheit zu

Gradmessern ethischer Verantwortung geworden, zur Gretchenfrage des

Medienkapitalismus: Wer kämpft für sie? Wer pfeift auf sie – und

kassiert im Gegenzug?“.

China sei, so Döpfner, in vielen Zukunftstechnologien führend auf

der Welt. Wir befänden uns in einem Wettbewerb der Systeme: „Die

westliche Marktwirtschaft, die liberale Demokratie und der starke

Rechtstaat sind in dieser Kombination bislang erfolgreicher gewesen

als jede andere Gesellschaftsordnung“, stellte der

Springer-Vorstandsvorsitzende fest und fragte: „Kann sie auch gegen

den chinesischen Staatskapitalismus und seine Überwachungsökonomie

bestehen? Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns langsam an China

gewöhnen, anstatt der lang gehegten Hoffnung, dass sich China langsam

unseren Standards im Hinblick auf Menschenrechte und Pressefreiheit

anpassen würde?“

„Die besten Zeiten liegen noch vor uns“

Umso wichtiger sei es, das Prinzip Zeitung weiter zu stärken,

forderte Döpfner. Durch konsequente, unabhängige, nie voreingenommene

und immer mutige Suche nach der Wahrheit. Der BDZV-Präsident zeigte

sich überzeugt: „Die besten Zeiten liegen noch vor uns. Nie zuvor war

Journalismus so vielfältig, so schnell, so präzise wie heute. Und

seit langem war er nicht mehr so wichtig für den Fortbestand unserer

offenen Gesellschaft“.

