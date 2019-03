JU-Chef Berlin: „Kai Wegner ist Vorsitzender der Abteilung Intrige“

Der Vorsitzende der Jungen Union Berlin, Christoph

Brzezinski, hat sich im Machtkampf der CDU in der Hauptstadt auf die

Seite von CDU-Landeschefin Monika Grütters geschlagen. Wie der

Politiker in der rbb Abendshow sagte, fahre die Berliner CDU seit

fast 20 Jahren sehr erfolgreich damit, sich selbst zu zerfleischen.

„Kai Wegner als Vorsitzender der Abteilung ,Intrige– der CDU in

Berlin wird das sicher sehr erfolgreich weitermachen“, sagte er

wörtlich.

In der Berliner CDU tobt derzeit ein Kampf um die Parteiführung.

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Wegner soll nach Medienberichten

gegen Parteichefin Grütters antreten wollen. Aus Parteikreisen hieß

es, der 46-Jährige versuche, Mehrheiten für sich zu organisieren.

Inzwischen haben sich Amtsinhaberin Grütters und ihr

Herausforderer Wegner aufeinander zubewegt. Nach Angaben aus Wegners

Umfeld trafen sich beide Politiker zu einem Gespräch, das „gut und

konstruktiv“ verlaufen sei. Die Neuwahl des Landesvorstands ist für

Mitte Mai geplant.

