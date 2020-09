Juden in Sangerhausen – Einblicke in die Geschichte vom Mittelalter bis zur Shoa

Ein Mann namens Rumar war laut der Sangerhäuser Stadtgeschichte, die Friedrich Schmidt (1862-1933) im Auftrag des Magistrats 1906 zusammenstellte, der erste Sangerhäuser Jude. Doch es gibt über diesen Mann keine wirklichen Informationen, was die Frage nach den Ursprüngen einer jüdischen Ansiedlung in Sangerhausen erneut aufkommen lässt. Der Autor wirft dafür u.a. einen Blick auf die Entwicklung der jüdischen Minderheit im größeren Rahmen der deutschen Geschichte und der Geschichte des heutigen Mitteldeutschlands. Er betrachtet zuerst das Mittelalter und Frühe Neuzeit, daraufhin erläutert er den Zuzug von Juden nach Sangerhausen von 1812. Die Leser erhalten zudem Informationen über die Sangerhäuser Juden im Kaiserreich (1871-1914).

Darüber hinaus lernen die Leser in dem Buch “Juden in Sangerhausen” von Peter Gerlinghoff, wie das Leben von Juden in Sangerhausen vom Ende des 1. Weltkrieges bis zur Vertreibung 1942 aussah. Im letzten Kapitel des Buches geht es um das Vergessen und langsames Erwachen der Erinnerung. Der informative Text wird durch Quellenverweise, Fotografien, Abbildungen von Dokumenten und anderen Illustrationen ergänzt.

