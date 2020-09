Wie Deutschland gespalten wurde – Die Politik der KPD 1945 bis 1951

Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es 1949 zur Gründung von zwei deutschen Staaten, der BRD sowie der DDR. Kaum bekannt ist, dass die Kommunistische Partei Deutschlands 1947 im Westen 320.000 Mitglieder hatte, die sich damals für eine deutsche Einheit und gegen die Gründung eines “westdeutschen Separatenstaates” einsetzten. Zudem leistete die KPD mit ihren Aktivitäten auf den Gebieten der Entnazifizierung, dem Kampf gegen den Hunger sowie dem Wiederaufbau und der Sozialisierung der Schlüsselindustrien einen wichtigen Beitrag für den Aufbau der deutschen Demokratie. Der Autor beleuchtet in seinem Buch, warum die KPD in der Nachkriegszeit in eine Außenseiterrolle gedrängt wurde. Und das, obwohl das Programm der Kommunisten 1945 auf eine demokratisch-antifaschistische Entwicklung, wie sie im Potsdamer Abkommen von den Siegermächten festgelegt worden war, und nicht auf eine Revolution abzielte.

Der Autor Ulrich Heyden ist gebürtiger Hamburger und lebt seit 1992 in Moskau. Dort berichtet er für die Wochenzeitung “der Freitag” aus Russland und anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Von 2001 bis 2014 war er Korrespondent der Sächsischen Zeitung. Heyden hat bereits mehrere politische Bücher verfasst und war Co-Regisseur eines Films über den Brandangriff auf das Gewerkschaftshaus in Odessa im Mai 2014.

“Wie Deutschland gespalten wurde” von Ulrich Heyden ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12636-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de