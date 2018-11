junge Welt: Ulrich Maurer: Die Linke wird Vertretung der Armen in der BRD nicht gerecht

Scharfe Kritik am Zustand der Partei Die Linke übt

deren langjähriger parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag

(2005-2013), Ulrich Maurer, in einem Interview mit der Tageszeitung

junge Welt (Samstagausgabe). Maurer, der früher SPD-Landes- und

Fraktionsvorsitzender von Baden-Württemberg war, erklärt, die Partei

müsse die 16,5 Millionen Armen in der Bundesrepublik vertreten. Dem

werde sie »im Moment jedoch nicht gerecht«. Die Linke könne

»unmöglich allein mit einem urbanen studentischen Milieu im Kreuz die

Welt verändern«. Der gesamte Elan der Parteigründung sei »in die

Mühlen« des parlamentarischen Kampfes geraten, aber »durch das

Schreiben von Anträgen gewinnt man den Klassenkampf am Ende nicht.«

Anlass für das Interview mit Ulrich Maurer war das Erscheinen

seines Buches »War–s das? Ein Nachruf auf die SPD« im Hamburger VSA

Verlag. Das Interview mit Ulrich Maurer erscheint am Samstag, den 17.

November 2018, in der Tageszeitung junge Welt.

