Juso-Chef Kühnert fordert Rentendebatte über 2025 hinaus

Nach der Einigung der Großen Koalition in der

Rentenpolitik hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert am Mittwoch im

ARD-Mittagsmagazin gefordert, die junge Generation nicht aus dem

Blick zu verlieren. Entgegen der Forderung von Bundesfinanzminister

und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) nach einer Rentengarantie bis 2040

hatten die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD am

Dienstagabend die Verabredung im Koalitionsvertrag bekräftigt, das

Rentenniveau nur bis 2025 zu garantieren. Damit habe sich die

Koalition „sieben Jahre Zeit gekauft“, kritisierte Kühnert. Die

Frage, ob für seine Generation Rente übrig bleibe, sei unangetastet

geblieben.

Junge Leute aber hätten einen Anspruch darauf, zu erfahren, was im

Rentenalter für sie übrig bleibt. In der Frage der Steuerzuschüsse

zur Rente schließt Kühnert auch Steuererhöhungen nicht aus: „Ich

glaube schon, dass wir bei der Frage von Vermögensbesteuerung und

Erbschaften beispielsweise noch eine ganze Menge Luft nach oben

haben; dort, wo die oberen ein, zwei Prozent unserer Gesellschaft

sich seit Jahren aus der solidarischen Finanzierung rausgezogen

haben. Da hätten viele Menschen großes Verständnis, wenn wir da was

für die gesetzliche Rente abknapsen“, sagte Kühnert.

