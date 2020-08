Kampagne “Hör auf dein Herz. Mecklenburg” sucht Fachkräfte am Strand / Gemeinsame 3-tägige Aktion mit dem Welcome Service Center Nordwestmecklenburg und der Fernhochschule WINGS Wismar

Vom 17. bis 19. August 2020 findet in Boltenhagen und auf der Insel Poel eine “Strandtour” der Fachkräfteinitiative Westmecklenburg statt. Urlauber*innen erhalten am gemeinsamen Stand der Kampagne “Hör auf dein Herz. Mecklenburg” und des Welcome Service Centers Nordwestmecklenburg Informationen zu offenen Arbeitsstellen und weiteren Angeboten wie Kinderbetreuung und Wohnmöglichkeiten.

Am 17. und 18. August 2020 steht in Boltenhagen, gegenüber der Kurverwaltung, ein Beratungsstand der Fachkräftekampagne “Hör auf dein Herz. Mecklenburg”. Am 19. August wird er am Schwarzen Busch auf der Insel Poel aufgebaut. Jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr können sich hier Urlauber*innen beraten lassen, die über einen Umzug nach Westmecklenburg nachdenken. Zum einen geht es darum, offene Arbeitsstellen von Unternehmen aus Westmecklenburg zu präsentieren. Zum anderen stehen auch Informationen zu Kinderbetreuung, Wohnmöglichkeiten und weiteren Fragen rund um einen Umzug bereit.

Die Aktion wird von der Fachkräfteinitiative Westmecklenburg initiiert. In deren Rahmen arbeiten die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie die Landeshauptstadt Schwerin seit Anfang des Jahres gemeinsam an der Akquise von Fachkräften für Unternehmen der Region. “Gerade im Urlaub haben die Menschen Zeit darüber nachzudenken ob in ihrem Leben alles so ist, wie sie es sich wünschen. Da spielt der Wohn- und Arbeitsort natürlich eine wichtige Rolle”, so Stefan Sternberg, Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim. “Gesunde Natur in Kombination mit kulturellen Angeboten und kostenfreier Kinderbetreuung – das könnte bei der einen oder anderen Urlauberfamilie den Wunsch wecken, ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Westmecklenburg zu verlegen”, ergänzt Dr. Rico Badenschier, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin. Genau hier setzen die Macher der Kampagne “Hör auf dein Herz. Mecklenburg” an. Kerstin Weiss, Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, erläutert: “Firmen in Westmecklenburg suchen nach wie vor Fachkräfte. Sie am Strand zu akquirieren ist vielleicht nicht die typischste Art und Weise, aber wir haben bereits im Vorjahr gesehen, dass die Aktion Anklang findet.” 2019 hatte das Welcome Service Center Nordwestmecklenburg bereits eine “Urlaubertour” durchgeführt. In diesem Jahr nun gibt es einen Gemeinschaftsstand mit der Kampagne “Hör auf dein Herz. Mecklenburg”. Mit an Bord ist auch die Wismarer Hochschule WINGS mit ihrem Fernstudienangebot. Die Organisation der Tour erfolgt durch den Regionalmarketingverein Mecklenburg-Schwerin.

Hör auf dein Herz. Mecklenburg wird darüber hinaus am 24.08.2020 in Schwerin vor dem Schloss zu finden sein. Weitere Termine sind in Planung. Interessierte finden den aktuellen Stand auf http://www.hoeraufdeinherzmv.de .

Pressekontakt:

Martin Kopp

Wirtschaftsförderung Nordwestmecklenburg

Tel +49 (0) 3841 3040 9840

Email m.kopp@nordwestmecklenburg.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141270/4678215

OTS: alpha context

Original-Content von: alpha context, übermittelt durch news aktuell