Kampagne „Spuren von Zwangsarbeit“ (FOTO)

Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweidehat eine Kampagne gestartet, um über die Geschichte und Dimension derNS-Zwangsarbeit zu informieren. Während des Zweiten Weltkriegsmussten etwa 26 Millionen Menschen unfreiwillig für den NS-Staatarbeiten. Die größte Gruppe bildeten die rund 8,4 Millionen insdamalige Deutsche Reich verschleppten Zivilarbeiter – Männer, Frauenund Kinder aus den besetzten Gebieten Europas. Hinzu kamenKriegsgefangene, KZ-Häftlinge, Juden, Roma und Sinti. Darüberinformiert das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit seit 2006 amhistorischen Ort eines fast vollständig erhaltenenZwangsarbeiterlagers.

Die Leiterin des Dokumentationszentrums, Dr. Christine Glauning,

erklärt dazu: „Es ist unser Auftrag, das lange ausgeblendete

Schicksal der über 26 Millionen Männer, Frauen und Kinder sichtbar zu

machen. Unsere Kampagne fällt in eine Zeit, in der die Aufarbeitung

des Themas, insbesondere in Berlin, an Dynamik gewinnt: Viele lokale

Initiativen engagieren sich für Gedenkorte. Ein „Runder Tisch

NS-Zwangsarbeit“ und ein internationaler wissenschaftlicher Beirat

wurden ins Leben gerufen. Mehr und mehr Unternehmen untersuchen ihre

eigene Vergangenheit. Das alles stimmt mich zuversichtlich, denn wir

sind es nicht zuletzt den Opfern und ihren Angehörigen schuldig,

dafür zu sorgen, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird.“

Die Kampagne macht mit Anzeigen, Plakaten, Postkarten und Social

Media-Kommunikation auf das Thema NS-Zwangsarbeit und das

Dokumentationszentrum in Schöneweide aufmerksam. Insgesamt gab es

während des Zweiten Weltkriegs rund 30.000 solcher Lager, etwa 3.000

davon allein in Berlin. Seit 2013 präsentiert die Dauerausstellung im

Dokumentationszentrum „Alltag Zwangsarbeit 1938-1945“ die Geschichte

der Zwangsarbeit als allgegenwärtiges Massenphänomen. Außerdem können

sich Besucherinnen und Besucher in Sonderausstellungen, bei

Veranstaltungen, in Archiv und Bibliothek über dieses Thema

informieren und sich im Rahmen der vielfältigen Bildungsangebote

aktiv damit auseinandersetzen.

Weitere Informationen unter www.ns-zwangsarbeit.de

