Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe für ein „Spenden-Feuerwerk“

Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz

Böhms Äthiopienhilfe ruft dazu auf, in diesem Jahr weniger Geld für

Feuerwerk und Böller auszugeben: „Statt kurzfristigem Silvesterspaß,

könnten die Menschen in Deutschland den Menschen in Äthiopien mit

einer Spende nachhaltig helfen und ihnen damit eine Perspektive für

eine Zukunft zu Hause geben. Nur ein paar Böller weniger und wirklich

jeder Einzelne kann seinen Beitrag für mehr Gerechtigkeit leisten“,

betont Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für

Menschen. Nach Schätzungen werden in diesem Jahr 137 Millionen Euro

für den Kauf von Böllern und Feuerwerk allein in Deutschland

ausgegeben.

Beispielsweise kann, so Brandis, für nur 10 Euro eine die

Sehfähigkeit rettende Augenoperation durchgeführt werden oder für 55

Euro eine Schulbank mit einem Tisch für zwei Schüler/innen gekauft

werden. Welche weiteren Spendenmöglichkeiten bestehen, hat die

Stiftung Menschen für Menschen in ihrem Spendenshop unter

www.menschenfuermenschen.de/spendenshop zusammengestellt.

„Im Gegenwert von nur einer Packung mit acht Böllern kann jeder

Hoffnung schenken, denn bereits ab 7 Euro helfen sie den

Bauernfamilien in Äthiopien. Durch eine Spende über unserem

Spendenshop wird im wahrsten Sinne des Wortes Zukunft verschenkt.

Nämlich eine bessere Zukunft für die Menschen in Äthiopien“,

unterstreicht Dr. Brandis die Aufforderung „Spenden statt Böller“.

„Wirklich jeder Euro hilft, die Lebenssituation der Menschen in

Äthiopien entscheidend zu verbessern und den Menschen eine

Perspektive in ihrem eigenen Land zu geben.“

Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe (www.menschenfuermenschen.de) leistet seit über 35

Jahren nachhaltige Hilfe für die Selbstentwicklung der Menschen in

Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte

verzahnt Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe gemeinsam mit der Bevölkerung

Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung,

Gesundheit und Einkommen. Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen

derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700 festangestellten und

fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

um.

Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:

www.menschenfuermenschen.de

Spendenkonto

Stiftung Menschen für Menschen

Stadtsparkasse München

IBAN: DE64701500000018180018

SWIFT (BIC): SSKMDEMM

Online: www.menschenfuermenschen.de

Über Menschen für Menschen

Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass…?“. Die Stiftung

trägt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI).

