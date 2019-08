Kauder: Religions for Peace – Weltkonferenz in Lindau

Religiöse Stätten schützen

Die Weltkonferenz „Religions for Peace“, die derzeit in Lindau

stattfindet, fordert den völkerrechtlichen Schutz religiöser Stätten.

Hierzu erklärt Volker Kauder, in der CDU/CSU-Fraktion zuständig für

Wertethemen, Religionsfreiheit und den Einsatz gegen

Christenverfolgung:

„Heilige Stätten sind besonders schützenswert: Zum einen sind sie

als kulturelles Erbe eines Volkes immer auch zugleich kulturelles

Erbe aller Völker. Ihre Beschädigung oder Zerstörung bedeuten immer

einen Verlust für die Vielfalt und den Traditionsreichtum der

Menschheit insgesamt. Doch neben ihrer kulturellen und

kulturgeschichtlichen Bedeutung haben heilige Stätten auch eine

unmittelbar menschenrechtliche Relevanz. Ihr Schutz ist notwendige

Bedingung der Gewährleistung der Religionsfreiheit. Dieses Recht

umfasst auch die Freiheit, eine Religion in Gemeinschaft mit anderen,

öffentlich und durch Gottesdienst zu bekunden. Diese

gemeinschaftliche und öffentliche Dimension der Religionsfreiheit

verdichtet sich in vielen Religionen durch Orte und Stätten, die von

den Anhängerinnen und Anhängern einer Religion als heilig empfunden

werden.

Viele der jüngsten Angriffe auf Religionsgemeinschaften – wie zum

Beispiel der islamfeindliche Terroranschlag auf zwei Moscheen in

Christchurch im März dieses Jahres, das antisemitische Attentat in

der Tree-of-Life-Synagoge in Pittsburgh im Oktober 2018 oder die

systematische Ermordung christlicher Minderheiten und Zerstörung

zahlreicher Kirchen durch den Islamischen Staat – gingen stets mit

einer Missachtung der heiligen Stätten und Opfer einher.

Es ist vor diesem Hintergrund notwendig, sich der UN-Resolution

55/254 über den Schutz heiliger Stätten neu zu besinnen: Dass die

Staaten, aber auch zwischenstaatliche und

Nichtregierungsorganisationen sich für den Schutz religiöser Stätten

einsetzen und sich um die Förderung einer Kultur der Toleranz und des

Respekts für Religionen und religiöse Stätten bemühen. Die Forderung

des UN-Generalsekretärs vom April 2019, dass die Staatengemeinschaft

für den Schutz religiöser Stätten und gegen anti-muslimischen Hass,

Antisemitismus, Xenophobie, Rassismus und Hate-Speech zusammenstehen

muss, hat dieses wichtige Anliegen erneut betont. Der Schutz heiliger

Stätten wurde auch von der 10. Weltversammlung der Religions for

Peace auf die Handlungsagenda gesetzt. Dass sich über 900 Vertreter

verschiedenster Religionsgemeinschaften gemeinsam hierfür

aussprechen, ist ein beachtliches Ergebnis des interreligiösen

Dialogs. Dieses Anliegen ist mit Nachdruck zu unterstützen. Wir als

Land der Religionsfreiheit sollten uns auf internationaler Ebene für

einen Aktionsplan zum Schutz religiöser Stätten stark machen.“

Hintergrund:

Religions for Peace ist eine multireligiöse Vereinigung, die sich

für interreligiösen Dialog und Frieden einsetzt. Die diesjährige

Weltkonferenz, an der über 900 Religionsvertreter aus etwa 100

Nationen teilnehmen, findet vom 19. – 23. August in Lindau statt.

Volker Kauder gehört zu den Teilnehmern der Konferenz. Eines der

Kernanliegen der Konferenz ist der Schutz religiöser Stätten weltweit

und eine entsprechende völkerrechtliche Verankerung. Das Römische

Statut des Internationalen Strafgerichtshofes weist vorsätzliche

Angriffe gegen Gebäude mit religiösem Charakter bereits als

Kriegsverbrechen aus. Religiöse Kulturgüter sind zudem durch die

Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

vor Zerstörung, Beschädigung, Diebstahl und Plünderung geschützt. Die

Bundesrepublik Deutschland hat die Resolution der

UN-Generalversammlung zum Schutz religiöser Stätten vom 31.05.2001

(A/RES/55/254) miteingebracht. Im Juli 2018 beschloss der Bundestag,

die 10. Weltversammlung der Religions for Peace zu fördern. Das

Referat „Religion und Außenpolitik“ begleitete diese Weltversammlung

inhaltlich und organisatorisch.

