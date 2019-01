Kauder: Weltweite Christenverfolgung nimmt erneut zu

Neuer Open Doors Bericht ist alarmierend

Die christliche Organisation Open Doors hat an diesem Mittwoch

ihren jährlichen Bericht über die Christenverfolgung in aller Welt

vorgelegt. Dazu erklärt der ehemalige Fraktionsvorsitzende, Volker

Kauder, der in der CDU/CSU-Bundestagfraktion für die Themen Werte,

Religionsfreiheit und Einsatz gegen Christenverfolgung zuständig ist:

„Das Hilfswerk Open Doors leistet für Christen in aller Welt

wichtige und gute Arbeit. Dazu gehört auch der jährliche Bericht über

die weltweite Christenverfolgung, der uns immer wieder vor Augen

führt, in welchen Ländern und Regionen der Welt unser Einsatz für die

Einhaltung der Religionsfreiheit besonders gefordert ist. Wiederholt

gibt der jährliche Open Doors Bericht zur Christenverfolgung Anlass

zu großer Sorge.

Besonders beunruhigend ist die wachsende Unterdrückung gläubiger

Christen in China und Indien. So sind laut dem Bericht Anfang letzten

Jahres in China neue Vorschriften für religiöse Angelegenheiten in

Kraft getreten. Zahlreiche christliche Kirchen mussten schließen oder

seien zerstört worden. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl

inhaftierter Christen in China drastisch angestiegen. In Indien wird

von einer steigenden Zahl von Angriffen auf Christen durch religiös

motivierte, extremistische Gruppen berichtet.

In der Vergangenheit und auch jetzt gilt, dass wir den Dialog

aufrechterhalten müssen. Dazu gehört auch, die Unterdrückung von

Christen deutlich anzusprechen, nichts unter den Teppich zu kehren

und vehement für die Einhaltung der Religionsfreiheit einzutreten.

Als Fraktion, die sich auf das christliche Menschenbild beruft,

werden wir unseren Einsatz für die Einhaltung der Religionsfreiheit

engagiert fortsetzen. Die Einhaltung der Glaubens- und

Gewissensfreiheit ist für den Frieden in der Welt zwingende

Voraussetzung. In Außen- und Entwicklungspolitik werden wir daher

weiter auf die Wahrung der Religionsfreiheit drängen.“

Hintergrund:

Nach dem Weltverfolgungsindex 2019 des überkonfessionellen

christlichen Hilfswerks Open Doors leben mehr als 700 Millionen

Christen in Ländern mit starker und zunehmender Christenverfolgung.

Wie in den Vorjahren steht Nordkorea unrühmlich an der Spitze des

Indexes. Open Doors schätzt die Zahl derer, die in Nordkorea aufgrund

ihres Glaubens in Straflagern Zwangsarbeit verrichten und Folter

erdulden müssen, auf etwa 50.000 bis 70.000. Auf Platz 2 und 3

folgen, wie schon im Vorjahr, Afghanistan und Somalia.

Im Nahen Osten hat die Zurückdrängung der Islamisten zu einer

regionalen Verschiebung der Christenverfolgung geführt. Die

Islamisten infiltrieren jetzt vermehrt nordafrikanische Länder, wie

auch Staaten südlich der Sahara. Mit über 3.700 ermordeten Christen

im Jahr 2018 liegt die Zahl in Nigeria höher als in allen anderen

Ländern zusammen. Mit 569 Angriffen auf Kirchen steht Nigeria laut

Open Doors ebenfalls an erster Stelle.

