Westfalen-Blatt: Trotz Lehrermangels: NRW erschwert Referendaren aus Niedersachsen Zugang zu Grundschulen

Trotz tausender fehlender Grundschullehrer hat

das NRW-Schulministerium die Zugangsvoraussetzungen für Referendare

aus Niedersachsen verschärft. Nach Informationen des

WESTFALEN-BLATTES sollten die neuen Bestimmungen ab Mai gelten, sie

wurden jetzt aber überraschend ausgesetzt.

In der vergangenen Woche wurde Studenten in Niedersachsen

mitgeteilt, dass Nordrhein-Westfalen ab Mai für das Referendariat

mindestens acht Leistungspunkte in Mathematik und acht in Deutsch

verlange. Wer aber beispielsweise in Niedersachsen Deutsch und

Sachkunde studiere, erreiche die acht Mathepunkte nicht (oder die

acht Deutschpunkte, wenn er Mathe studiert). »Das Land NRW hat diese

Änderung des Vorgehens nicht angekündigt«, heißt es in einer Mail der

Uni Osnabrück. Entsprechende Probleme mit anderen Bundesländern seien

»nicht bekannt«. In beiden Bundesländern müssen Lehramtsstudenten

sechs Semester für den Bachelor und vier Semester für den „Master of

Education“ studieren und 300 Leistungspunkte erreichen. Deren

Verteilung ist aber wegen der unterschiedlich angelegten Studiengänge

anders.

Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in

Nordrhein-Westfalen ist die Verschärfung der Anforderungen nicht

nachvollziehbar. Die stellvertretende Landesvorsitzende Maike Finnern

sagte dem WESTFALEN-BLATT, in den kommenden zehn Jahren könnten nicht

alle offenen Lehrerstellen besetzt werden. »Bis 2040 fehlen an

Grundschulen, Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen nach

Ministeriumsangaben 15.000 Lehrer.« Dass Schulministerin Yvonne

Gebauer in dieser Situation die Zugangsvoraussetzungen für

Grundschulreferendare von niedersächssischen Unis verschärfe, sei

nicht nachzuvollziehen. »Ein Master of Education muss in ganz

Deutschland gelten. Alles andere versteht doch kein Mensch!« Die

Gewerkschafterin sagte weiter, es gehe auch nicht, dass eine solche

neue Regelung Menschen »mitten in ihrer Ausbildung« träfe. »Man

plant doch sein Studium.«

Wie die Studenten in Niedersachen die fehlenden Punkte erwerben

können, ist noch ungeklärt. Ihnen wurde mitgeteilt, die Universität

sei noch im Gespräch mit NRW. Berthold Paschert, Sprecher der GEW in

Nordrhein-Westfalen: »Wir haben dieses Chaos kommen sehen und das

Schulministerium davor gewarnt.«

Gab es deshalb im letzten Moment ein Einsehen in Düsseldorf? Ein

Sprecher des Ministeriums erklärte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT,

man werde »bis auf Weiteres für eine Übergangszeit« niedersächsische

Lehramtsprüfungen mit lediglich zwei Fächern anerkennen, sofern eines

der Fächer Mathematik oder Deutsch sei. Die Frage, wie lange die

Übergangszeit dauern werde, beantwortete der Sprecher nicht.

Nach Angaben des Schulministeriums werden Referendare in NRW ab

Mai in Deutsch, Mathe und einem weiteren Fach ausgebildet.

Dies erfordere ein vorausgegangenes Studium in Deutsch und Mathe »auf

einem fachlichen Mindestniveau.« So würden Lehramtsanwärter besser

auf die Klassenleitung und die Unterrichtsgestaltung vorbereitet,

hieß es aus dem Ministerium.

