Kein Werbeverbot für E-Zigaretten – Anhörung im Bundestag sollte Chancen der E-Zigarette diskutieren (FOTO)

Mit großem Interesse verfolgt der Verband des E-Zigarettenhandels(VdeH) die Diskussionen im Vorfeld der öffentlichen Anhörung am 10.Dezember 2018 zu einem Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion vonBündnis90/Die Grünen. Der Entwurf sieht ein Verbot der Außen- undKinowerbung für herkömmliche Tabakzigaretten, aber auch fürE-Zigaretten vor.

Zum Vorschlag erklärt der 1. Vorsitzende des VdeH, Michal Dobrajc:

„Die Vermischung unterschiedlicher Themen im vorliegenden

Gesetzesentwurf ist gefährlich. Denn obwohl die bisherigen

wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass E-Zigaretten deutlich

weniger Schadstoffe ausstoßen als Tabakzigaretten, möchten die Grünen

die Werbemöglichkeiten für beide Produktgruppen im Gleichschritt

verschärfen.“ Erst kürzlich hatte dagegen das britische Parlament auf

Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse, eine Empfehlung zum

Gebrauch der E-Zigarette für bisherige Raucher ausgesprochen:

„Bisherige Tabakraucher können ihre Schadstoffbelastung mit der

E-Zigarette um bis zu 95% senken. Daher kann das Produkt nicht

einfach mit einer Tabakzigarette verglichen werden. Die britischen

Abgeordneten kommen zu dem Ergebnis, dass das Produkt spezielle

Unterstützung durch die Politik erfahren muss, um die

gesundheitspolitischen Chancen der E-Zigarette zu nutzen. Auch in

anderen Ländern wie Belgien, den Niederlanden und der Schweiz werden

die Vorteile von E-Zigaretten für den Rauchverzicht offen

kommuniziert. Wir in Deutschland diskutieren das genaue Gegenteil.

Das ist eine kuriose Situation.“

Zu den vorgesehenen Werbeverboten erklärt Michal Dobrajc:

„Aktuelle Erhebungen zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen

E-Zigaretten für mindestens genauso schädlich halten wie herkömmliche

Zigaretten. Je größer der Wissensstand über das Produkt, desto

realistischer war allerdings auch die Risikoeinschätzung. Dies zeigt

doch schon, dass wir Werbung weiterhin brauchen, um umfangreich und

faktenbasiert die Konsumenten über die Vorteile der E-Zigarette

aufzuklären. Auch die Bundesdrogenbeauftragte weist in ihrem

jährlichen Bericht darauf hin, dass das Produkt deutlich weniger

Schadstoffe ausstößt und aktuell schon das beliebteste

Tabakausstiegsprodukt in Deutschland ist. Diese Fortschritte dürfen

wir nicht durch ungerechtfertigte Regulierung riskieren. Daher wäre

ein Werbeverbot nahezu fahrlässig.“

Die Befürchtung, dass Werbung dazu führt, dass Jugendliche

vermehrt zur E-Zigarette greifen, kann Dobrajc intuitiv

nachvollziehen, allerdings gibt er zu bedenken, dass selbst

aktuellste Forschung keinen kausalen Zusammenhang zwischen Werbung

und Konsum belegen kann (siehe Pressemitteilung vom 30.11.2018). „Die

existierenden Studien können eben nicht beweisen, dass Werbung zum

Konsum von E-Zigaretten führt. Genauso gut ist es denkbar, dass der

vorherige Konsum zu einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber der

Werbung beiträgt. Auch wir wollen nicht, dass Minderjährige die

Produkte benutzen. Deshalb haben sich die VdeH-Mitgliedsunternehmen

bereits 2011 dazu verpflichtet keinerlei Werbung zu betreiben, die

sich in irgendeiner Form an Minderjährige richten könnte.“

Der regelmäßige Konsum von E-Zigaretten durch Kinder und

Jugendliche ist mit 3 Prozent (Aktuelle DEBRA-Studie 2018) äußerst

gering, auch weil der Gesetzgeber 2016 ein Abgabeverbot von

E-Zigaretten an Minderjährige eingeführt hat – welches die

Verbandsmitglieder sich schon lange vor der Gesetzesänderung als

Selbstverpflichtung auferlegt hatten. Der VdeH unterstützt diese

Regelung und hält es für zwingend notwendig, dass die vorhandene

Gesetzeslage durch die zuständigen Behörden konsequent durchgesetzt

wird. Um den Handel in seiner Schlüsselfunktion beim Jugendschutz zu

unterstützen, hat der VdeH in Kooperation mit dem Deutschen

Zigarettenverband ein Online-Tool entwickelt. Dieses Tool soll dabei

helfen, die Händler vor Ort für die aktuellen gesetzlichen Regelungen

zu sensibilisieren, damit das Abgabeverbot im Handel noch

konsequenter umgesetzt werden kann.

„Das Jahr 2018 war bisher für die Akzeptanz der E-Zigarette als

anerkanntes Mittel zur gesundheitlichen Risikoreduzierung

erfolgreich. Wir dürfen nun nicht auf den letzten Metern des Jahres

diese Errungenschaften mit einem Gesetzesentwurf verspielen, der die

falschen Schwerpunkte setzt. Statt weiterhin die E-Zigarette als

Bedrohung wahrzunehmen, sollte der Fokus der Regulierung der

E-Zigarette auf die gesundheitspolitischen Chancen gelegt werden.“,

so Dobrajc abschließend.

Über den VdeH

Der Ende 2011 gegründete Verband des eZigarettenhandels e.V.

(VdeH) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die elektrische

Zigaretten und/oder Zubehör vertreiben oder herstellen. Ziel der

Verbandsarbeit ist die Aufklärung der Öffentlichkeit über die

gesundheitspolitische Chance, die das Produkt E-Zigarette als

Alternative zum Tabakkonsum bietet.

Weiterführende Informationen zur Studienlage finden sich auch

unter http://ots.de/x2i8Hr.

Pressekontakt:

Michal Dobrajc, 1. Vorsitzender

Verband des eZigarettenhandels e.V. (VdeH)

Französische Straße 12

10117 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 – 20 188 377

E-Mail: michal.dobrajc@vd-eh.de

Web: www.vd-eh.de

Original-Content von: Verband des eZigarettenhandels e.V. (VdeH), übermittelt durch news aktuell