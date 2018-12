Ausstellungseröffnung / Opening: Lara Favaretto – NEED OR NO NEED

Ausstellungseröffnung / Opening:

Lara Favaretto – NEED OR NO NEED

Donnerstag, 13. Dezember, 19 Uhr /

Thursday, 13th December, 7 pm

Wir freuen uns, Sie und Ihre Freunde zur Eröffnung am Donnerstag, den 13. Dezember, um 19 Uhr einzuladen.

Begrüßung & Einführung

Stefanie Böttcher (Leiterin/Director Kunsthalle Mainz)

Jürgen Hill (Sprecher der Freunde / spokesman of the friends of Kunsthalle Mainz)

Im Anschluss Sektempfang im Café 7Grad.