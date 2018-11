Keine Freude mehr am Job? iga.Podcast zeigt Wege aus der inneren Kündigung

Mit einem neuen Podcast informiert die Initiative

Arbeit und Gesundheit (iga) über die Ursachen und Folgen der inneren

Kündigung und zeigt Gegenmaßnahmen auf. Auf eingängige Weise

vermittelt der Podcast Hörerinnen und Hörern die im iga.Report 33

erschienenen Ergebnisse des Studienprojekts „Engagement erhalten –

innere Kündigung vermeiden“. Für das Projekt wurden rund 380

Personalverantwortliche und Führungskräfte in Unternehmen befragt.

Der iga.Podcast mit dem Titel „Innere Kündigung“ richtet sich an

betroffene Beschäftigte und Führungskräfte. Er steht ab sofort unter

http://ots.de/lR1BXy zum kostenlosen Download bereit.

Innere Kündigung ist häufig mit gravierenden Folgen verbunden. Es

gibt Hinweise darauf, dass sich bei betroffenen Beschäftigten

langfristig gesundheitliche Probleme entwickeln. Für die deutsche

Wirtschaft entstehen nach einer Studie des Beratungsunternehmens

Gallup durch innere Kündigung Kosten in Höhe von rund 100 Milliarden

Euro jährlich.

Die drei Episoden des iga.Podcasts (Titel: „Der Mensch“, „Das

Unternehmen“ und „Die Wege heraus“) haben eine Länge von jeweils rund

20 Minuten. In der ersten Folge erfahren die Podcast-Nutzer, was man

unter innerer Kündigung versteht und welche Signale es gibt. Mit den

Auswirkungen der inneren Kündigung auf das Unternehmen befasst sich

die zweite Episode. In der dritten Folge wird erläutert, welche

Möglichkeiten es gibt, der inneren Kündigung vorzubeugen und negative

Auswirkungen für Mitarbeiter und Unternehmen zu vermeiden.

In der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) arbeiten gesetzliche

Kranken- und Unfallversicherung zusammen. Ziel der Initiative ist es,

die Gesundheit im Arbeitsleben zu fördern. iga ist eine Kooperation

von BKK Dachverband e. V., dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und dem

AOK-Bundesverband. www.iga-info.de

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell