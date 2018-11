25 Jahre Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe / „Aus der Stiftung ist etwas Großes geworden“

140 geladene Gäste, darunter viele Prominente,feierten am Wochenende in Berlin 25 Jahre Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn würdigte dieLeistung der Schlaganfall-Hilfe und die Verdienste ihrer StifterinLiz Mohn.

Die RTL-Moderatoren Jennifer Knäble und Wolfram Kons führten durch

ein buntes Programm mit vielen Bühnengästen. Dazu zählten unter

anderem Star-Designer Guido-Maria Kretschmer und Werbe-Ikone Verona

Pooth, prominente Botschafter der Stiftung. Veronica Ferres, deren

Mutter an einem Schlaganfall verstarb, schilderte sehr persönlich

ihre Verbindung zur Stiftung. Die Schauspielerin zeichnete

Schlaganfall-Betroffene, die sich in vorbildlicher Weise für andere

Patienten engagieren, mit dem Motivationspreis 2018 aus.

Für Gänsehautmomente im Saal sorgten auch die Betroffenen selbst.

Bewegend schilderte etwa die 18-jährige Karlotta aus Bonn, wie der

Schlaganfall sie als Teenager seelisch aus der Bahn warf. Erst durch

die Familiencamps der Schlaganfall-Hilfe habe sie ihr

Selbstbewusstsein zurückerhalten. Im Mai wird Karlotta ihr Abitur

machen und anschließend Kunst studieren. Oder Stewardess Mirjam, die

im Urlaub einen Schlaganfall erlitt und nur knapp überlebte. Noch

heute kämpft sie gegen Lähmung und Sprachstörung, doch in den

Veranstaltungen der Schlaganfall-Hilfe habe sie nicht nur neuen Mut

gefasst, sondern auch die Liebe ihres Lebens gefunden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kam mit Ehemann Daniel Funke.

Er dankte Liz Mohn ausdrücklich für ihre erfolgreiche Arbeit. „Es ist

schwer zu erahnen, wo wir heute stünden, wenn Sie die

Schlaganfall-Hilfe nicht gegründet hätten“, so der Minister. „Aus der

Stiftung ist etwas Großes geworden“. Dabei spielte Spahn vor allem

auf die flächendeckende Einführung von Stroke Units

(Schlaganfall-Spezialstationen) an. Heute überleben deshalb doppelt

so viele Menschen einen Schlaganfall als noch vor 25 Jahren. Der

Minister setzt aber auch große Hoffnungen in das aktuelle Modell der

Schlaganfall-Lotsen, das im Projekt STROKE OWL erprobt wird.

Liz Mohn gewährte in ihrer Rede Einblicke in das Leben einer

Stifterin, erinnerte sich an viele bewegende Begegnungen und Momente.

Dabei verschwieg sie nicht die großen Herausforderungen, die sie

zwischendurch ans Aufhören denken ließen. All das spielte am Freitag

keine Rolle mehr. „Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zu

gründen, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens“, sagte die

Stifterin voller Überzeugung. Sie bedankte sich bei Tochter Brigitte

und allen Mitarbeitern für die engagierte Arbeit und versprach, dass

die Zukunft der Stiftung gesichert sei und die erfolgreiche Arbeit

weitergehe.

Zu den Gratulanten zählten viele renommierte Mediziner aus ganz

Deutschland, darunter die Vorstände der Deutschen

Schlaganfall-Gesellschaft Prof. Dr. Armin Grau (Ludwigshafen) und

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Schäbitz (Bielefeld) sowie Persönlichkeiten

aus Politik, Wirtschaft und den Medien, unter anderem

Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süßmuth, die Unternehmer Carsten

Maschmeyer, Margit Tönnies und Regine Sixt, die Moderatoren Jenke von

Wilmsdorff, Birgit von Bentzel, Christian Bahrmann und die Sängerin

Patricia Kelly.

