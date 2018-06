Kindernothilfe alarmiert: 73 Millionen Kinder schuften weltweit

Zum Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni macht

die Kindernothilfe auf den Missbrauch von Kindern als billige

Arbeitskräfte aufmerksam: Noch immer müssen 73 Millionen Mädchen und

Jungen weltweit hart arbeiten und haben dadurch keine Chance auf

Bildung. „Die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, kein

Kind zurückzulassen, klingt wie eine hohle Phrase, wenn man sich die

weltweite Situation von arbeitenden Kindern ansieht“, sagt Carsten

Montag, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kindernothilfe.

Besonders in Afrika südlich der Sahara steigt die Zahl der

arbeitenden Mädchen und Jungen weiter an. Armut und gewaltsame

Konflikte zwingen viele Kinder dazu, Arbeiten zu verrichten, die

häufig ihre Gesundheit und ihre gesamte weitere Entwicklung

gefährden. „Nationale und internationale Regierungen müssen endlich

mehr in Kinder investieren und damit nicht nur auf dem Papier

anerkennen, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, seine Potenziale zu

entfalten“, so Montag weiter.

Deutschlandweit unterstützen Tausende Menschen den Appell der

Kindernothilfe und beteiligen sich an der Aktion „Ein Ausrufezeichen

(!) gegen Ausbeutung“ . Gemeinsam setzen sie ein deutlich sichtbares

Zeichen gegen den Missbrauch von arbeitenden Kindern.

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in

Europa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen und

Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes

Leben. Sie fördert 741 Projekte und leistet Humanitäre Hilfe. Zurzeit

schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe fast zwei Millionen

Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 31 Ländern

in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, um ihre

Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.

Pressekontakt:

Angelika Böhling, Pressesprecherin

Angelika.Boehling@kindernothilfe.de

Tel.: 0203.7789-230

mobil: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell