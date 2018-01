Weltwirtschaftsgipfel: Gleichberechtigung noch in keinem Land der Welt erreicht / CEO von Plan International ruft Unternehmen in Davos auf, sich mehr für die Rechte von Mädchen und Frauen einzusetzen

Sperrfrist: 22.01.2018 00:05

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Geschlechterdiskriminierung beenden und Frauen und Mädchen in

allen Bereichen des Lebens die gleichen Rechte einräumen wie Männern

– darauf hatten sich die Staaten der Vereinten Nationen mit den

Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) in der Agenda 2030 geeinigt.

Doch kein einziges Land wird dieses Ziel in naher Zukunft erreichen –

darauf weist Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International

Deutschland, mit Blick auf das diesjährige Treffen des

Weltwirtschaftsforums (WEF) vom 23. bis 26. Januar 2018 in Davos hin:

„Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir es bis 2030 niemals

schaffen, dass Mädchen und Frauen endlich die gleichen Rechte

wahrnehmen können wie die Männer.“

Gelingen kann dies nur, wenn wir dafür die richtigen Ansätze

finden, wie Maike Röttger betont: „Ein entscheidender Faktor, wenn es

um das Thema Gleichberechtigung geht, ist Bildung. Nur durch Bildung

und einen qualifizierten Schulabschluss haben junge Mädchen die

Chance, später unabhängig und stark durchs Leben zu gehen und für

ihre Rechte einzustehen.“ Das ist besonders vor dem Hintergrund

wichtig, dass 130 Millionen Mädchen weltweit nicht zur Schule gehen.

Laut einer Studie des WEF zur Gender Gap wird es noch 85 bis 100

Jahre dauern, bis wir echte Gleichberechtigung erreichen. Denn selbst

in Staaten wie Deutschland, Finnland, der Schweiz oder den USA, die

weltweit als Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung gelten, herrschen

weiterhin diskriminierende Genderstereotype, die Frauen und Mädchen

in verschiedenen Bereichen des Lebens benachteiligen. So ist laut der

Studie ein Fünftel (20 Prozent) der deutschen Männer der Ansicht,

dass sie im Falle einer Jobknappheit mehr Anrecht auf eine Stelle

haben als eine Frau. In Finnland sind nur 23 Prozent der Studierenden

in den Fächern Technologie, Ingenieurswissenschaften oder Mathematik

Frauen. Und in Belgien gaben 81 Prozent der Frauen an, sich täglich

um den Haushalt zu kümmern, während es bei den Männern nur 33 Prozent

waren.

Bei dem internationalen Gipfeltreffen in der Schweiz kommen jedes

Jahr Staatschefs, Führungskräfte und Experten aus Politik und

Wirtschaft zusammen, um über globale Themen zu diskutieren. Auch

Anne-Birgitte Albrectsen, CEO von Plan International, ist in diesem

Jahr als eine der wenigen Vertreterinnen von

Nichtregierungsorganisationen zu Gast. In ihrer Rede fordert sie

Unternehmen dazu auf, sich mehr für die Gleichberechtigung

einzusetzen – zum Beispiel, indem sie auf sexistische Werbung

verzichten, ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen

Arbeitszeiten für ihre Mitarbeiter schaffen oder Mentoring-Programme

für Frauen und Mädchen – vor allem in männerdominierten Bereichen wie

IT, Technologie und Wissenschaft – anbieten.

Denn: „Der private Sektor spielt eine wichtige Rolle, wenn es um

die Bekämpfung von diskriminierenden Geschlechterstereotypen geht.

Nur wenn Unternehmen, Zivilgesellschaft, Regierung und die Medien

zusammenarbeiten, können wir echte Veränderungen bewirken“, sagt

Albrectsen.

Veränderungen, die sich am Ende auch positiv auf die Wirtschaft

auswirken: Wenn es gelänge, die Kluft zwischen den Geschlechtern in

der Berufswelt weltweit um 25 Prozent zu verringern, könnte dadurch

das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,3 Billionen US Dollar

gesteigert werden. Wenn Frauen innerhalb Europas die gleiche Anzahl

an digitalen Jobs besetzen würden wie Männer, könnten sie das BIP in

Europa um 9 Milliarden US Dollar steigern.

Quellen:

– Global Gender Gap Report 2017,

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

– „The missing target. Changing beliefs and behaviours to deliver

gender equality“ – Bericht von Plan International zur weltweiten

Situation der Gleichberechtigung, 2018.

Für Interview-Anfragen sowie Fotos und weitere Informationen wenden

Sie sich an:

Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str.

70, 22305 Hamburg

– Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 – 61140-278

– Anabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040 – 61140-146,

presse@plan.de

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell