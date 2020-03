Klare Absprachen und Informationen für betrieblichen Pandemieplan

Noch ist es für Betriebe nicht zu spät, sich auf eine drohende

Pandemie durch den Coronavirus vorzubereiten. Wichtig ist vor allem eine gute

Kommunikation: Legen Sie Ansprechpartner fest, die entscheiden können und im

Betrieb bekannt sind. Darauf weist die Kampagne “kommmitmensch” der

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hin.

Wie können Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten während einer Pandemie

bestmöglich geschützt werden? Wie kann der Betrieb trotz möglicher

Einschränkungen weiterlaufen? “In solch einer Ausnahmesituation haben

Führungskräfte eine besondere Verantwortung”, sagt Dr. Stefan Hussy,

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): “Eine

gute Kommunikation sowie die Beteiligung der Beschäftigten an den geplanten

Maßnahmen schaffen Vertrauen und geben Orientierung.”

Grundsätzlich gilt: Unternehmen sollten Notfallpläne für den Fall einer Pandemie

erstellen. Folgende Themen sollten darin angesprochen werden:

Kommunikation: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber legen mit Unterstützung der

Verantwortlichen für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb fest, wie die interne

Kommunikation ablaufen soll und wer welche Aufgabe dabei übernimmt. Sachliche

Informationen und klare Anweisungen sind Voraussetzung für einen möglichst

reibungslosen Ablauf im Ernstfall.

Hygiene: Ein hygienisches Verhalten am Arbeitsplatz ist im Fall einer Epidemie

oder Pandemie besonders wichtig. Die zuständigen Bundes- oder Landesbehörden

geben Hinweise, was zu beachten ist. Das betrifft zum Beispiel

Quarantänemaßnahmen oder die Schließung von Einrichtungen. Ein Verweis auf diese

Empfehlungen sollte in jedem betrieblichen Pandemieplan enthalten sein. Im Fall

des aktuellen Corona-Virus gelten die gleichen Hygieneregeln wie allgemein zum

Schutz vor luftübertragbaren Infektionskrankheiten:

– Händeschütteln vermeiden

– Regelmäßiges und gründliches Hände waschen

– Hände aus dem Gesicht fernhalten

– Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge

– Im Krankheitsfall Abstand halten – Geschlossene Räume regelmäßig lüften

Verhalten im Krankheitsfall: Wie sollen Beschäftige sich verhalten, die

Krankheitssymptome zeigen? Im Fall des Corona-Virus lautet die Empfehlung: Die

Betroffenen sollten zunächst von zu Hause aus einen Arzt, eine Ärztin oder ein

Gesundheitsamt anrufen. Die Fachleute entscheiden, ob ein Test angezeigt und was

weiter zu tun ist.

Fallen Beschäftigte durch Krankheit aus, ermöglicht ein gut vorgeplanter

Personaleinsatz mit Vertretungsregelungen und Prioritätensetzung, den Betrieb

weiterzuführen.

Heimarbeit und Dienstreisen: Wann sollte ich von Zuhause arbeiten und welche

Dienstreise kann ich absagen? Auch diese Fragen sollten in einem betrieblichen

Pandemieplan klar geregelt werden. Hussy: “Innerhalb der DGUV haben wir aktuell

zum Beispiel beschlossen, dass Dienstreisen in Absprache mit der Führungskraft

entfallen können. Wir nutzen wann immer es geht die Möglichkeit zu Video- oder

Telefonkonferenzen.”

Weitere Informationen unter: “10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung”

http://ots.de/yPA2oI

Hintergrund kommmitmensch

kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von

Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband Deutsche

Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass die Zahl der

Arbeits- und Wegeunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehr deutlich gesunken

ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne Arbeitsunfälle und

arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zu kommen, braucht es deshalb einen

ganzheitlichen Ansatz: kommmitmensch unterstützt Unternehmen und

Bildungseinrichtungen dabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der

Sicherheit und Gesundheit Grundlage allen Handelns sind.

www.kommmitmensch.de

