Klaus Hartrampf und der Leipziger Kinderhafen – Christliches Kinderwerk e.V.

Unternehmerinnen und Unternehmer bekleiden in

unserer Gesellschaft eine wichtige Position. Wer als

Wirtschaftstreibender erfolgreich ist, soll auch seinen Teil zu einer

besseren Gesellschaft beitragen. Es gilt das Postulat, dass Eigentum

verpflichtet und dass aus Privilegien Verantwortung erwächst. Als

einflussreiche gesellschaftliche Akteure, hängt von ihrem

nachhaltigen Handeln und ihrer sozialen und kulturellen Verantwortung

viel ab. Unsere Gesellschaft braucht Unternehmer die erfolgreich am

Markt agieren und sich ihrer Verantwortung als Teil unserer

Gesellschaft bewusst sind.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Einsatz des Ehepaares Michaela

und Klaus Hartrampf für den Leipziger Kinderhafen – Christliches

Kinderwerk e.V. Beide waren 2015 Mitbegründer dieser offenen

Begegnungsstätte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in

Leipzig-Lindenau. Der Familienvater Klaus Hartrampf ist seit 1993

erfolgreich als Immobilienunternehmer in Leipzig tätig. Im Laufe

dieser langen Zeit entwickelte sich eine tiefe Verbundenheit mit der

Stadt. Durch seine Arbeit kam er mit den Problemen im Stadtteil

Lindenau in Kontakt. Das Viertel gilt als sozialer Brennpunkt und es

gibt kaum Angebote für Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll

zu gestalten. Klaus Hartrampf, selbst aus bürgerlichem Hause kommend,

machte die soziale Situation im Viertel sehr betroffen und er

entschloss sich diesen Kindern zu helfen. Der gemeinnützige Verein

ist Anlaufstelle für alle Kinder und Jugendliche aus der Lindenauer

Nachbarschaft. An drei Nachmittagen in der Woche können sie dort

gemeinsam kochen, essen, reden, spielen und Hausaufgaben machen.

Gemeinsame Ausflüge stehen auch auf dem Programm. All das fördert das

Selbstwertgefühl und die soziale Kompetenz der Kinder und

Jugendlichen.

Preisverleihung im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Michael

Kretzschmer

Eine besondere Auszeichnung wurde dem Verein in diesem Sommer zu

teil: der mit 1000 EURO dotierte Deichmann-Förderpreis für

Integration. Der Preis wird seit 14 Jahren an Unternehmen, Vereine

und Schulen vergeben, die sich in herausragender Weise für

benachteiligte Kinder und Jugendliche mit und ohne

Migrationshintergrund einsetzen. Dieses Jahr entschied sich die Jury

für den Kinderhafen, weil der Verein auf ganz außergewöhnliche Art

und Weise Kindern zwischen 6 und 12 Jahren hilft, Zuhause, in Schule

und Gesellschaft zu Recht zu kommen und ein gesundes Leben zu führen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretzschmer war höchstpersönlich

bei der Preisübergabe dabei und zeigte sich begeistert von dem

privaten Engagement. Der Staat tue viel, aber es sei viel wertvoller,

wenn sich Bürger mit ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen Geld für

andere engagieren.

Bürgerschaftliches Engagement

Die sehr nachdenklich stimmende soziale Lage in Leipzig Lindenau

verlangt nach unbürokratischer Hilfe. Und so steckt Klaus Hartrampf

viel Zeit, Geld und Herzblut in den Kinderhafen. Der Kinderhafen

sucht immer tatkräftige Unterstützer und freut sich über Geldspenden,

um sein Angebot auszuweiten. Die offene Kinder-Betreuungsstätte in

Lindenau soll zukünftig an fünf Tagen in der Woche, von Montag bis

Freitag geöffnet haben.

