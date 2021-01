Klicklac.de- ein Internetportal, eine Mission, eine Erfolgsphilosophie zum Wohle der Menschen

Wer möchte das nicht?

Einfach und effektiv mehr passives Geld verdienen. Selbständig, frei und flexibel arbeiten. Verantwortung übernehmen für sich und andere. Für gute Leistungen belohnt und wertgeschätzt werden. Einen Beitrag für das Gute in der Welt leisten. Sich nützlich machen und wichtig sein für andere. Die eigene Individualität und Wissen verewigen. Den Erfolg anziehen mit der richtigen Intention an einem krisensicheren Arbeitsplatz; gerade jetzt in der Corona Krise.

Menschen sehnen sich nach einer erfüllenden Aufgabe mit Perspektive, nach einer sinnvollen, innovativen Tätigkeit und nach einer Arbeit, in der sie ihre Kompetenzen gewinnbringend einsetzen können, am besten selbständig, flexibel, unabhängig und frei. Klicklac.de, der Onlinestore für ganzheitliche E- Ratgeber ist dafür die perfekte Adresse. User können hier ihr Wissen zu Geld machen.

Klicklac ist ein neues, unvergleichbares Internetportal und eine völlig andere Dimension der digitalen Wissensvermittlung. Es ist der erste virtuelle Bildungs-Marktplatz, auf dem mit Wissen gehandelt wird. Klicklac ist eine Chance für Autoren, Coaches, Personen aller Berufssparten und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Von Privatpersonen bis hin zu Unternehmern können dort alle Menschen zum Experten für Andere werden und mit ihrem Allgemein- oder fachspezifisches Wissen Geld verdienen. Individuelle Kenntnisse, Konzepte, Erfahrungen, Lerninhalte, Meinungen, Ideen, Lösungen usw. können hier adäquat eingesetzt werden, um anderen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und einen absolut positiven Beitrag zu leisten für ein soziales Miteinander. Es darf alles geteilt werden, was Menschen unabhängig von Nationalität und Religion weiterhilft. Philosophisches, Hilfreiches, Berührendes, Wissenswertes, Erotisches, Kontroverses, Streitbares, Erkenntnisreiches, Amüsantes und Erstaunliches. Menschen geben und erhalten, was sie selbst und andere reich macht- Wissen.

„Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.“ Ein Zitat von Isaac Newton trifft es auf den Punkt. Es gibt so viel mehr Wissen als wir erahnen können. Menschen dürfen auf diesem Internetportal garantiert immer einen großen Schritt voraus sein und das gewisse „Mehr“ finden, denn unser Wissen von heute, kann das Leben von vielen Menschen morgen verändern. Dazu werden den Usern mehr als 1000 Themengebiete präsentiert.

Ein weiteres Markenzeichen von Klicklac.de. sind die hochaktuellen, gesellschaftspolitischen Themen, die aus Sicht eines Experten, der die Welt mit anderen Augen sieht, kritisch hinterfragt und auf hohem Niveau beleuchtet werden; von dem Unternehmer und Gründer von Klicklac.de persönlich- Dantse Dantse. (Zu seiner Persönlichkeit später mehr)

Was ist Klicklac und wie kann das Portal gewinnbringend genutzt werden?

KLICKLAC ist die erste interaktive und umfassende Plattform-Community für die Vermittlung von E-Ratgebern und „do it yourself“-on-Demand, von Usern für User. KLICKLAC ist ein Web 2.0 basiertes Consumer Generated Content-Portal für den An- und Verkauf von E-Ratgebern, die direkt im Browser verfügbar sind und bietet 3 Shops; von Mensch zu Mensch: Klicklac Classic, Klickac Family and Kids.

User müssen lediglich ihr Wissen in kurze Texte (2 bis 5 Seiten) oder kompakte Video- oder Audiodateien packen und als E-Ratgeber anderen Menschen zu Verfügung stellen. Je mehr E-Ratgeber erstellt und verkauft werden, desto mehr Geld kann eingenommen werden. Und das Beste ist: Den Preis kann jeder User für seinen Ratgeber selbst bestimmen. Einmal einstellen- tausendfach verdienen. So ist passives Einkommen garantiert.

Der Netto-Erlösanteil von 35 % für Audio- und Videoratgeber oder 45 % für Textratgeber für jeden verkauften E-Ratgeber wird dem oder der Autor/in innerhalb seines oder ihres K-DIP-Benutzerkontos gutgeschrieben. Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt monatlich.

Selfpublishing als Hauptberuf. Umsatzsteigerung für Sachbuchautoren. Nebenverdienstmöglichkeiten für Privatpersonen und Unternehmer. All das ist möglich.

Firmen können Klicklac für ihr Marketing nutzen, ihr Unternehmen präsentieren und ihre Produkte vorstellen.

Was ist die Intention und das Besondere?

Ziel ist, Menschen zu helfen mit ihrem Wissen Geld zu verdienen und ihr Leben zu verbessern.

Klicklac ist deshalb so anders und etwas Besonderes, weil es hier nicht um den Profit geht oder darum, sich selbst zu profilieren, sondern es steckt dahinter eine Mission und eine Ideologie mit dem Anspruch, etwas für die Gesellschaft zu erschaffen, um Menschen eine Chance zu bieten, ihren Alltag und das Leben leichter und sinnvoller zu meistern. Im Fokus steht der Mensch als ganzheitliches Individuum mit seinen Talenten, seiner Kreativität, seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen.

Hinter Klicklac steht eine nachahmenswerte und erfolgversprechende Weltanschauung, die es nirgendwo sonst zu finden gibt. Die Wissenslehre DantseLogik, die Lehre der Lebensgesetze, der Ganzheitlichkeit und der Werte dient als zentraler Ausgangspunkt aller Abläufe und Zielformulierungen. Es ist eine Geschäftsphilosophie, die nicht nur finanziell reich macht und sich abhebt von Allem, was Menschen bisher kannten. Einfach so geschieht auf diesem Portal nichts. Alles ist gut durchdacht, jedes Detail erfüllt einen Zweck und macht Sinn.

Klicklac möchte eine Alternative bieten zu anderen Portalen und die Aktivität und das Wissen der User belohnen. Menschen stellen auf unzähligen sozialen Netzwerken ihr Wissen zur Verfügung, ohne einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Dantse Dantse möchte dem entgegenwirken. „Diese Portale verdienen Milliarden, ohne den Menschen etwas davon zu geben“, sagt der Wissenslehrer und Unternehmer. Bei Klicklac.de können die User mit ihrem persönlichen Engagement Geld verdienen. Sie sind Teil des Klicklac- Erfolges. Es findet so ein gerechter Ausgleich zwischen Geben und Nehmen statt.

Klicklac macht aus Menschen Persönlichkeiten, weil sie wichtig und wertvoll für Andere sein dürfen. Menschen helfen Menschen. Das erfüllt, macht glücklich und erfolgreich.

Klicklac schenkt Vertrauen, an das Gute in der Welt zu glauben und übergibt Verantwortung, dafür einen individuellen Beitrag zu leisten. Menschen werden gefördert in ihrer Individualität unabhängig von Alter, sozialer Herkunft, Nationalität, Religion und Bildungsstand. Hier ist jeder willkommen, wichtig, angenommen und akzeptiert.

Fairness- Ehrlichkeit- Nächstenliebe- Vertrauen- Toleranz- Respekt- soziale Gerechtigkeit- Dankbarkeit zählen hier mehr als der Konsum und Geld. Diese Werte sind das Geheimnis des Erfolges. Es geht darum, etwas für die Gesellschaft zu erschaffen, um Armut, Ausgrenzung, Benachteiligung entgegen zu wirken und für Menschen bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. Mit dieser Intention können Menschen nur gewinnen und reich werden.

Klicklac ist mehr als ein unternehmerisches Konzept, und mehr als ein lukrativer Handel mit Wissen. Klicklac ist Hoffnungsträger, Netzwerk, Arbeitsmarkt, Wissensbörse, Marketingportal und Entfaltungsmöglichkeit in Einem.

Hinter solch einer herausragenden Geschäftsidee oder besser Unternehmensphilosophie kann nur eine ganz besondere und außergewöhnliche Persönlichkeit stehen. Gewöhnliche Menschen sind ersetzbar und wir finden sie überall, einzigartige Persönlichkeiten jedoch nicht. Einer von diesen seltenen Menschen ist Dantse Dantse, ein wirklich ungewöhnlicher Migrant und ein einzigartiger Charakter in Deutschland. Aus dem Konsum, den gesellschaftlichen Idealen und Zwängen hat sich der Bestseller- Autor, Wissenslehrer (Erfolgscoach) und Unternehmer schon seit langem befreit. Hinter allem, was Dantse in die Hand nimmt, steht die feste Überzeugung, es zum Wohle der Menschen zu tun und die Welt ein bißchen besser zu machen. Um als Migrant ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, bedarf es schon sehr viel Mut, Glaube und Liebe für die Gesellschaft. Mit seinem Handeln und seiner Lebensphilosophie geht er voran als Beispiel für Humanität und Gerechtigkeit und beweist, dass es sich lohnt für „das Gute in der Welt“; für Verständigung und Gleichberechtigung einzutreten. Dantse möchte Menschen ermutigen, einen individuellen Weg einzuschlagen, einen Weg, der unabhängig und frei macht von den Normen und dem Konsum der Gesellschaft.

Klicklac.de kann das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt ändern. Diese neue Dimension der Wissensvermittlung schafft länderübergreifend krisensichere Arbeitsplätze und bietet zahlreiche Möglichkeiten und Chancen für Jedermann. Dantse Danstes Traum „Menschen helfen, mit ihrem Wissen Geld zu verdienen und ihr Leben zu verbessern“ ist zu einer Mission geworden. Das Ergebnis: https:// klicklac.de

