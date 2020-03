Klingbeil ruft CDU und FDP in Thüringen zu Wahl von Ramelow auf

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Thüringer

Landtagsabgeordneten von CDU und FDP dazu aufgerufen, bei der

Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch für den Linken-Kandidaten Bodo Ramelow zu

stimmen. “Alle Abgeordneten haben jetzt am Mittwoch die Wahl: Entscheiden Sie

sich für ein offenes oder für ein rückwärtsgewandtes Thüringen. Für einen

angesehenen Ministerpräsidenten oder für einen Faschisten”, sagte Klingbeil der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag). Damit reagierte Klingbeil auf die

Ankündigung der AfD, Björn Höcke als Kandidaten bei der Ministerpräsidentenwahl

aufzustellen. “Demokraten wählen keinen Faschisten, das steht fest. Ich hoffe,

dass CDU und FDP nach dem Dammbruch am 5. Februar dazu gelernt haben und nicht

ein noch größeres Chaos in Thüringen anrichten”, sagte Klingbeil.

