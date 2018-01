KN: Ministerpräsident Günther kritisiert die CSU

Der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident

Daniel Günther hat das Verhalten der Schwesterpartei CSU bei den

Sondierungen nach der Bundestagswahl scharf kritisiert. „Die CSU mit

ihren 6,2 Prozent, wie blasen die sich eigentlich immer auf bei

solchen Verhandlungen?“, sagte Günther am Montag laut „Kieler

Nachrichten“ (Online-Ausgabe) beim Neujahrsempfang von Radio

Schleswig-Holstein (RSH) in Kiel. Explizit kritisierte Günther dabei

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der mit Blick auf Gegner

einer Großen Koalition in der SPD von einem „Zwergenaufstand“

gesprochen hatte. „Wenn man zusammen regieren will, dann kann man

nicht so übereinander reden“, sagte Günther dem Blatt zufolge. In

seiner Rede bei dem Empfang kritisierte Günther außerdem die

Nachtsitzungen zum Ende der Sondierungsverhandlungen in Berlin.

„Dass die Politiker nachts tagen, ist aus meiner Sicht kompletter

Unsinn. Das ist nur Wichtigtuerei, damit sie sich vor Parteikollegen

aufblasen können, wie hart man doch verhandele.“ Mit diesem „Quatsch“

müsse man aufhören, so Günther.

